Wegen Corona-Virus: Verband verschiebt Cupfinal des HSC Suhr Aarau gegen die Kadetten Schaffhausen

Nun ist klar, was sich in den vergangenen Tagen immer deutlicher abgezeichnet hat: Der Cupfinal findet nicht wie ursprünglich geplant in anderthalb Wochen am Sonntag, 15. März, statt.

Stattdessen hat der Schweizerische Handballverband (SHV) den Anlass in der Mobiliar Arena in Gümligen auf einen noch nicht bestimmten Ersatztermin verschoben. Dies in der Hoffnung, dass der Anlass dann in der ursprünglich geplanten Form durchgeführt werden kann.

Dass das am ursprünglichen Datum nicht möglich sein würde, war bereits klar gewesen, als der Bund am Freitag, 28. Februar, bekannt gegeben hatte, dass Anlässe mit über 1000 Personen bis und mit 15. März – also dem Cupfinal-Termin – verboten würden. Ausserdem war bald einmal absehbar, dass sich die Situation in dieser Frist wohl kaum merklich verbessern dürfte.

In der Folge war spekuliert worden, wie der SHV das Dilemma lösen würde. Die zur Diskussion stehenden Optionen reichten von einem Spiel mit maximal 1000 Personen – inklusive der Mannschaften, des Staffs und Zuschauerinnen und Zuschauer – über ein Geisterspiel bis hin zur Verschiebung des gesamten Anlasses.

Die letztgenannte Variante galt in Handball-Kreisen als am schwierigsten umzusetzen, da im Rahmen des gesamten Anlasses vor dem Cupfinal der Männer auch noch die Cupfinals der Frauen (LC Brühl II - Spono Eagles), der U19-Junioren (GC Amicitia - BSV Future Bern) und der U18-Juniorinnen (LK Zug - Spono Eagles) geplant sind.

Keine Freude, aber Verständnis beim HSC

Beim HSC ist man über die Spielverschiebung zwar nicht erfreut, kann sie aber unter den gegebenen Umständen selbstredend nachvollziehen. «Ein Geisterspiel ist für mich keine Alternative, der Cupfinal ist ein zu grosser und vor allem auch zu wichtiger Anlass», sagt HSC-Trainer Misha Kaufmann.