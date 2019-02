von Ruedi Kuhn

Ich mag Stefan Maierhofer. Der 36-jährige Österreicher ist ein cooler, smarter Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Maierhofer hat menschliche und sportliche Qualitäten. Berührungsängste kennt er nicht. Ausserdem hat er den FC Aarau gegen Ende der Vorrunde mit 7 Toren in 12 Spielen aus der Krise geschossen. Er ist das Symbol des Aufschwungs. Das ist aller Ehren wert.

Vor dem Auftakt zur Rückrunde ist er allerdings in ein Fettnäpfchen getreten. Maierhofer hatte ein Angebot eines Klubs aus dem arabischen Raum. Das ist schön. Aber trotz der Verlockung, im Spätherbst seiner Karriere noch an das grosse Geld zu kommen, sollte er erfahren genug sein, um bei einem solchen Angebot klaren Kopf zu behalten. Er sollte ein solches Angebot richtig einordnen können. Im Klartext: Solange nichts unterschrieben ist, hätte Maierhofer wissen müssen, dass der Deal auf wackligen, auf sehr wackligen Füssen steht.

Fussball ist ein unberechenbares Geschäft, manchmal sogar ein Drecksgeschäft. Klar ist: Versprechungen bezüglich lukrativer Verträge sollte man nicht vorbehaltlos für bare Münze nehmen. Kommen diese Versprechungen aus dem arabischen Raum, ist sogar höchste Vorsicht geboten: Maierhofer hätte die Sache für sich behalten und zu niemandem etwas sagen sollen. Er hätte so lange schweigen sollen, bis der Vertrag unterschrieben ist. Oder bis der Transfer – so wie in seinem Fall geschehen – geplatzt ist.

So, nur so hätte er sich das ganze Theater um seine Person ersparen können. Und was nun? Wie geht es weiter? Maierhofer ist in ein Fettnäpfchen getreten. Klar ist, dass Maierhofer die Konsequenzen seines Handelns tragen muss. Er wird sich in Zukunft für den FC Aarau im Allgemeinen und für seine Teamkollegen im Speziellen noch mehr ins Zeug legen müssen. Sein Ruf ist momentan angekratzt. Korrigieren kann er das mit Toren – mit vielen Toren!