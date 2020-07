Was macht ein «Böser» wie Nik Alpiger in den Ferien? Er geht mit den Ringern ins Trainingslager

Am liebsten würde Nik Alpiger heimlich und unerkannt mit der Ringerstaffel Freiamt im Urner Maderanertal trainieren. «Ich verbringe hier eine Woche Ferien und will keine Aufmerksamkeit», sagt der eidgenössische Kranzschwinger und Leader im Nordwestschweizer Verband.

Doch das geht nicht, denn der 24-jährige Staufener mit einem Kampfgewicht von 115 Kilogramm ist der heimliche Star unter den 30 Ringern: ein Star wider Willen.

Man solle über Reto Gisler, Randy Vock und Pascal Strebel schreiben, sagt der «böse» Schwinger auf die Frage nach seiner Motivation für diese kraftraubende Sportwoche in einer faszinierenden Bergwelt.

Gisler, der gebürtige Urner, hat das Trainingslager organisiert, EM-Medaillengewinner Vock leitet die Freistiltrainingseinheiten und Olympiateilnehmer Strebel die Lektionen der Greco-Athleten.

Fischen zur zwischen­zeitlichen Beruhigung

Bei allen Trainingssequenzen am Golzernsee fällt der Blick immer wieder auf Kraftbrocken Nik Alpiger. Bei der «Wanderung» zur Windgällenhütte sorgen zwar leichtgewichtigere Zweikämpfer für Aufsehen. Statt der zwei Stunden, die «normale» Wanderer für diesen Aufstieg mit 600 Metern Höhenunterschied benötigen, sind die schnellsten Ringer in weniger als einer Stunde am Ziel auf 2000 Metern.

Der gewichtige Schwinger hingegen kämpft nach forschem Anfangstempo im Steilhang mit der Distanz, bewältigt die Aufgabe aber in 80 Marschminuten. Nach der Ausdauerleistung gönnt sich Nik Alpiger am See eine Auszeit. Beim Fischen sucht er die meditative Ruhe, selbstverständlich mit dem nötigen Petri Heil.

Am ersten Tag mit drei Trainingseinheiten gehen die Ringer mit vollem Einsatz zur Sache. Das beginnt mit dem Frühsport um 7 Uhr. Reto Gisler verbindet diesen mit einem praktischen Einsatz. Nach einer Joggingstrecke zum See muss Holz gespalten werden. Danach warten ein Tau und eine Hängeleiter, beide an einem Baum befestigt, auf Kraftakte.