Warum Milos Cuckovic dem HSC Suhr Aarau fast fünf Gegentreffer pro Partie einspart

Er steht gar nicht auf der Platte. Und trotzdem ist ausgerechnet er der Mann, der seiner Mannschaft fast fünf Gegentreffer pro Partie einspart: Milos Cuckovic, seit Sommer 2019 Torhütertrainer des HSC Suhr Aarau.

Seither kassiert der HSC stetig weniger Tore. 25,69 Gegentreffer musste der Aargauer NLA-Verein in der Saison 2018/19 hinnehmen. Nach der Ankunft des 37-jährigen Serben sank dieser Wert in der coronabedingt verkürzten Spielzeit 2019/20 auf deren 23,56, in der laufenden Saison liegt er nach 13 Meisterschaftspartien bei sage und schreibe 21,00 Gegentreffern.

Fast fünf Treffer weniger kassiert Suhr Aarau also seit seinem Amtsantritt – pro Partie. «Obwohl ich ausführliche Statistiken in vielen Bereichen mache, war mir das so nicht bewusst», sagt Cuckovic angesprochen auf den fast schon unglaublichen Wert und ergänzt: