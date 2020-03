Warum die Fussballer des FC Koblenz trotz Corona-Krise in der Südtürkei waren

«Ich bin ein bisschen müde von dieser intensiven Woche», sagt Cimran Kurtisi. «Aber wir sind am Samstag alle sicher und gesund nach Hause gekommen.» Kurtisi ist Trainer des Aargauer Fussball-Drittligisten FC Koblenz und war in der vergangenen Woche mit seinem Team trotz Corona-Krise im Trainingslager in der Südtürkei. Doch wie kam es dazu?

Als der Fussballverband bekannt gab, dass der Spielbetrieb bis mindestens Ende April ausgesetzt wird, waren die Flüge und der Aufenthalt im Hotel bereits gebucht und bezahlt. Sofort setzte sich der Verein mit dem Reisebüro in Verbindung. Zudem wurde die Schweizer Botschaft in der Türkei kontaktiert. «Wir haben alles gründlich abklären lassen», sagt Kurtisi. Das Team wäre nicht gereist, wenn das Reisebüro oder die Botschaft empfohlen hätten, es nicht zu tun.

Nicht das einzige Team aus der Schweiz

Doch das taten sie nicht. Und so ist das Team am Samstag vor einer Woche in das Flugzeug gestiegen. Nur vier Spieler und Kurtisis Trainerkollege Rosario Vaccario haben vorsichtshalber auf die Reise in die Südtürkei verzichtet.