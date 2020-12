«Warum braucht der FC Aarau ein neues Stadion?»: Der persönliche Rückblick der AZ-Reporter

Corona, Trainerwechsel, neue Klubstrategie, Schicksalsschläge und sportlich eine erfreuliche Entwicklung: Hinter dem FC Aarau liegt ein bewegtes Halbjahr. Die AZ-Reporter haben den Klub – natürlich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands – eng begleitet. Was hat sie am meisten überrascht? Was war aus ihrer Sicht die prägende Figur? Welcher Moment ist ihnen in besonderer Erinnerung geblieben und was wünschen sie dem FC Aarau im neuen Jahr?

Ruedi Kuhn: "Ich sitze auf der Tribüne im Stadion Brügglifeld, komme aus dem Staunen nicht mehr heraus und frage mich: Was macht Leon Bergsma beim FC Aarau in der Challenge League? Der 23-jährige Holländer ist ein kleines Juwel, zu gut für die zweithöchste Schweizer Spielklasse. Der Abwehrchef hält nicht nur die Viererabwehrkette zusammen, sondern hat dank feiner Technik, schnellem Antritt, guter Übersicht und grenzenlosem Selbstvertrauen auch keine Probleme mit der Angriffsauslösung. Mag sein, dass Bergsma hin und wieder einen Risikopass schlägt, mit dem Feuer spielt und in Ausnahmefällen auch mal den einen oder andern Fehler macht. Egal! Mit Bergsma hat der FC Aarau das grosse Los gezogen. Er erinnert mich an den spielstarken und selbstbewussten Innenverteidiger Roberto Di Matteo. Der Italiener trat in der Saison 1992/93 ähnlich dominant auf, führte die Aarauer zum Meistertitel und absolvierte danach 34 Länderspiele für Italien. Als Trainer gewann Di Matteo mit Chelsea 2012 die Champions League. Mal schauen, was Bergsma während seiner Karriere erreichen wird. Für mich ist der junge Mann die Entdeckung dieser Saison. Bleibt die Frage, wie lange das aktuelle FCA-Aushängeschild noch im Brügglifeld bleiben wird. Für den Überflieger soll es lukrative Angebote geben. Ich traue Bergsma den grossen Durchbruch zu."

Mein Moment

Sebastian Wendel: "Seit Mitte der 90er-Jahre sehnt sich der FC Aarau nach einem neuen Stadion, vielleicht ist es in diesem Jahrzehnt endlich so weit. Doch mein erster Gedanke, als ich Mitte Oktober zum ersten Mal das mit der Coronabestuhlung aufgehübschte Brügglifeld betrete: «Warum ein neues Stadion?» Leider wurde die Benutzung der von freiwilligen Helfern montierten Schalensitze nur ein Mal, beim 3:1-Heimsieg gegen Xamax, erlaubt. Seither sind sie nur noch Bühnenbild während der zum Teil begeisternden Auftritte des Heimteams. Man stelle sich vor, was mit vollen Rängen beim letzten Spiel des Jahres gegen Thun los gewesen wäre, als Marco Aratore in der 91. Minute das erlösende 3:1 erzielte! Bleibt die Hoffnung, dass nach Corona zumindest ein Teil der Sitzplätze im Brügglifeld stehen bleiben."