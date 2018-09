Der HSC Suhr Aarau wartet auch nach der Auslosung der Cup-Sechzehntelfinals vom Freitagvormittag weiter auf ein Cup-Heimspiel. Dies aber aus gutem Grund: Weil der ambitionierte NLA-Klub mit der SG Wädenswil/Horgen einen Unterklassigen Gegner (NLB) zugelost erhalten hat muss er auswärts antreten. Und so bleibt der Zähler bei 2417 Tagen ohne Cup-Heimspiel nicht stehen, sondern läuft mindestens bis zu einem allfälligen Achtelfinal weiter.

Die Spiele müssen bis spätestens 30. September ausgetragen werden. Im Sechzehntelfinal greifen acht der zehn NLA-Teams in den Wettbewerb ein, ausgenommen sind der Cupsieger (Pfadi Winterthur) sowie der Schweizer Meister (Wacker Thun) der vergangenen Saison, die erst im Achtelfinal dazu stossen.

Die Cupfinals der Männer und Frauen finden am Sonntag, 17. März 2019 in der neuen Mobiliar Arena in Gümligen bei Bern statt. (dfs)