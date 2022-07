Voting «Der emotionalste Treffer meiner Karriere»: Fislisbach-Spieler hat das schönste «Provinzkick»-Tor der Saison erzielt Über 34'000 Votes sprechen für sich: Toma Culjak vom FC Fislisbach räumt bei der Suche nach dem schönsten «Provinzkick»-Tor der Saison ab. Sein Treffer ist nicht nur herrlich anzuschauen, sondern auch mit einer aufwühlenden Geschichte verbunden.

Toma Culjak (rechts, FC Fislisbach) erzielte einen Treffer rund 55 Metern Distanz. Alexander Wagner

Toma Culjak geniesst dieser Tage seine Ferien. Er gönnt sich ein bisschen Erholung nach harter Arbeit. Ob im Job als Versicherungsberater oder auf dem Platz als Abräumer auf der 6er-Position – hinter ihm liegen intensive Tage. Ein Blick aufs Smartphone konnte er sich auf der Liege am Strand aber dennoch nicht verkneifen, schliesslich wurde sein Treffer gegen den FC Lenzburg zum «Provinzkick»-Tor des Jahres gekürt.

Culjak muss gestehen: «Ich hab am Strand von Menorca schon ein bisschen mitgefiebert. Als sich dann der Sieg abgezeichnet hat, war ich sehr glücklich, das hat mir die tollen Ferien gleich noch etwas versüsst.»

Der Spieler des FC Fislisbach ist überwältigt vom Support: «Es rührt mich sehr, dass mich so viele Leute unterstützt haben. Der Verein, meine Teamkollegen und die gesamte Verwandtschaft bis nach Kroatien haben fleissig gevotet. Viele von ihnen wussten, dass das für mich ein ganz besonderes Tor war.»

Im rechten Knie war «90 Prozent kaputt»

Tatsächlich steckt hinter dem sensationellen Freistoss aus rund 55 Metern Distanz eine spezielle Geschichte: Für Culjak war es das erste Pflichtspieltor nach über dreieinhalb Jahren Leidenszeit. «Das war nach den langen Strapazen ein unglaublicher Moment für mich. Es war sicherlich der emotionalste Treffer meiner Karriere, womöglich auch der schönste.»

Toma Culjak konnte nach dreieinhalb Jahren Fussball-Pause endlich wieder eine Saison absolvieren. Alexander Wagner

Doch was ist passiert? «Ich hab mir 2017 beim FC Lenzburg eine schwere Verletzung am rechten Knie zugezogen. Da war 90 Prozent kaputt. Nach der Operation fing ich mit dem Wiederaufbau an, bis dann plötzlich wieder ein Eingriff notwendig war. Dieses Szenario wiederholte sich zweimal.»

Culjak haderte mit seinem Schicksal: «Das war für mich brutal hart, ich wollte nur kicken, aber die Ärzte sagten mir, dass ich das womöglich künftig sein lassen muss. Das konnte ich nicht akzeptieren, schliesslich war ich in meinen besten Jahren als Fussballer. Zum Glück hatte ich tollen Support von meiner Freundin und meiner Familie. Sie halfen mir dabei, mit der Situation umzugehen.»

Ein Traumtor mit Ankündigung

Inzwischen ist Culjak 29 Jahre alt und er steht wieder auf dem Platz. Der Frust ist verflogen, endlich konnte er wieder eine ganze Saison absolvieren. Trotz langer Verletzungspause hat er sein feines Füsschen nicht verloren, wie man bei seinem prämierten Treffer gegen den Lenzburger Goalie Stephan Wernli unschwer erkennen konnte.

Lenzburgs Goalie Stephan Wernli wurde von Culjak auf dem falschen Fuss erwischt. Alexander Wagner

Culjak erklärt dazu: «Als ehemaliger Teamkollege wusste ich, dass Stephan tendenziell etwas weiter draussen steht. Wir hatten vor der Saison bereits ein Testspiel gegen Lenzburg, da probierte ich es auch schon mit einem Distanzschuss. Ich sagte ihm damals noch, dass ich es wieder versuchen werde. Und so kam es dann auch.»

Das Tor habe ihn auch mental beflügelt. Danach sei er so richtig in der Saison angekommen. Zwei Spieltage später gelang ihm im Cup erneut ein Treffer aus weiter Distanz, rund 40 Meter seien es beim Goal gegen den FC Bremgarten gewesen. Es folgten darauf fünf weitere Treffer. Ein toller Wert, für den eher defensiv ausgerichteten Sechser. «So viele Treffer sind mir in einer Saison bei den Aktiven noch nie gelungen», sagt Culjak stolz.

Culjak brachte die Fislisbacher in dieser Saison mehrfach zum Jubeln. Alexander Wagner

«Werde es wieder probieren»

Natürlich stellt sich nun auch die Frage, ob er in der kommenden Saison seinen Treffer noch toppen kann. «Da habe ich wohl die Messlatte schon sehr hoch gesteckt», scherzt Culjak. «Für mich sind andere Dinge wichtiger, ich möchte primär weiterhin ohne Beschwerden Fussball spielen und erfolgreich mit dem FC Fislisbach sein. Wenn es da noch nebenbei für ein neues Traumtor reicht, dann bin ich mehr als zufrieden.»

Fakt sei aber auch: «Ich versuche weiterhin beim gegnerischen Torhüter genau hinzuschauen. Wenn eine Chance besteht, ihn mit einem Weitschuss auf dem falschen Fuss zu erwischen, werde ich es wieder probieren», betont der Mann, der das schönste «Provinzkick»-Tor der vergangenen Saison erzielt hat.