2. Liga Titelkampf spitzt sich zu: Windisch und Sarmenstorf geben sich keine Blösse, Lenzburg bleibt in Lauerstellung Der FC Windisch bezwingt den FC Küttigen mit 3:1, der FC Sarmenstorf gewinnt gegen den FC Brugg mit 4:1 und der FC Lenzburg feiert bei «SchöNie» einen 3:1-Sieg. Damit bleibt die Situation an der Spitze der 2. Liga zwei Spieltage vor Schluss unverändert spannend.

Der FC Windisch verteidigt seine Leaderposition. Claudio Thoma

Spannung pur in der 2. Liga! Der Leader FC Windisch dreht gegen den abstiegsbedrohten FC Küttigen nach harmlosen 45 Minuten einen 0:1-Rückstand (Treffer von Tomislav Bajo) und gewinnt am Ende souverän mit 3:1. Für die Tore des Heimteams sorgen Alen Velic (57' und 78') sowie

Gustavo Nogueira (81').

Dank dem 18. Saisonsieg kann der FC Windisch seine Leaderposition behaupten. Allerdings bleibt der Abstand auf Verfolger FC Sarmenstorf hauchdünn. Nur ein Pünktchen trennt die Teams zwei Runden vor Saisonende voneinander.

Auch der FC Sarmenstorf muss am Dienstagabend zuerst einen Rückschlag in Kauf nehmen. Gegen den FC Brugg gerät der frisch gebackene Cupsieger durch einen Freistoss von Vlerson Veseli in den Rückstand. Doch danach zünden die Sarmenstorfer ein Feuerwerk. Fabio Huber und Alain Schultz drehen das Spiel noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang sorgen Raniero Schmidli und Michael Rupp für den 4:1-Endstand.

Das Duo Huber und Schultz hat auch gegen Brugg geliefert. Alexander Wagner

Drei Punkte hinter Sarmenstorf lauert weiterhin der FC Lenzburg. Das Team von Samuel Drakopulos gewinnt beim FC Schönenwerd-Niedergösgen mit 3:1. Dabei sieht es lange danach aus, als ob sich die Lenzburger vom Titelrennen verabschieden würden, ehe in der 85. Minute Driton Vrella für die Erlösung sorgt und die Gäste mit 2:1 in Führung bringt. Wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff gelingt Fidan Tafa mit dem 3:1 dann die endgültige Entscheidung.

Kommt es zum Knüller am letzten Spieltag?

Während der FC Windisch und der FC Sarmenstorf am kommenden Samstag auf zwei Absteiger (Gontenschwil und Gränichen) treffen, dürfte der FC Lenzburg mit dem FC Niederwil das schwierigste Los haben. Der FCN kämpfte sich mit sechs Siegen in den letzten sieben Partien beeindruckend aus dem Tabellenkeller und hat nun nur noch drei Punkte Rückstand auf den Strich.

In der Rückrundentabelle gehört der FC Niederwil zu den Topmannschaften der Liga. Alexander Wagner

Sollten die Lenzburger auch diese Hürde meistern, kommt es am letzten Spieltag zum Knüller gegen den FC Sarmenstorf auf dem Bühlmoos. Windisch muss dagegen zuhause gegen den FC Suhr ran. Ein unbequemer Gegner, der durchaus die individuellen Mittel verfügt, um dem Leader im letzten Moment ein Bein zu stellen.

Zusammengefasst: Es könnte ein äusserst brisantes Finale geben.

