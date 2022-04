Regionalfussball Lenzburg und Brugg sind nicht zu stoppen, Niederwil setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf: Das war der 20. Spieltag der 2. Liga AFV Die Siegesserien gehen weiter: Der FC Brugg sowie der FC Lenzburg bleiben im neuen Jahr weiterhin ohne Punktverlust. Für eine Überraschung konnte hingegen der FC Niederwil mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Fislisbach sorgen.

Der FC Lenzburg ist derzeit das Team der Stunde. Henry Muchenberger

Der FC Lenzburg ist das erfolgreichste Team der Rückrunde: Gegen den FC Suhr verbuchte die Truppe von Samuel Drakopulos den fünften Vollerfolg in Serie. Einmal mehr war es Fidan Tafa, der dabei für die Entscheidung sorgte. In der 72. Minute verbuchte der 32-jährige Topstürmer seinen 12. Saisontreffer und bescherte den Lenzburgern damit den 2:1-Sieg.

Herrliches Freistosstor von Veseli

Beachtlich ist auch die blendende Verfassung des FC Brugg. Vor heimischer Kulisse verbuchte das Team von Flakon Halimi gegen den FC Oftringen den vierten Sieg in Serie. «Man of the Match» beim 3:0-Erfolg war Vlerson Veseli, der mit seinen Saisontoren Nummer 14 und 15 für die Entscheidung sorgte. Letzteres war dabei eine besondere Augenweide: Veseli bezwang Keeper Nikola Tegeltija per Freistoss aus rund 20 Metern.

Niederwil mit wichtigen drei Punkten

Der Abstiegskampf spitzt sich von Spieltag zu Spieltag immer mehr zu! Mittendrin der FC Niederwil, der in der Rückrunde erst ein Spiel gewinnen konnte. Gegen den FC Fislisbach feierte das Team von Luigi Saporito und Reto Salm nun endlich den zweiten Vollerfolg im neuen Jahr. In der 80. Minute gelang Fabrice Rätz die Entscheidung mit dem Treffer zum 2:1.

Wie wichtig dieser Sieg war, verrät ein Blick auf die Tabelle: Dank dem Sieg können die Niederwiler den Rückstand auf den Strich um drei Punkte verkürzen.

Der FC Windisch entscheidet Spitzenspiel für sich

Im Duell um den ersten Platz gewinnt der FC Windisch gegen den FC Sarmenstorf überraschend deutlich mit 4:1. Überragender Akteur war dabei der Windischer Stürmer Angelov Atanas, ihm gelang zum dritten Mal in dieser Saison ein besonderes Kunststück.

