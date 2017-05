Bereits nach vier Minuten in der 1.-Liga-Meisterschaftspartie zwischen Zug 94 und dem FC Baden muss FCB-Goalie Alpay Inaner ein erstes Mal hinter sich greifen. Der 19-jährige Schlussmann, der nach einer Verletzungspause zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten steht, hätte sich – obwohl machtlos gegen das Geschoss vom Zuger Nicola Peter – seine Rückkehr ins Tor wohl anders vorgestellt. Das Zuger 1:0 war der Beginn eines Spiels zum Vergessen.

Wie im Heimspiel gegen Seuzach liegt die Esp-Truppe auch gegen Zug bereits nach den ersten fünf Minuten in Rückstand. Der erste Zuger Angriff wird nur ungenügend geklärt und fliegt in die Füsse von Nicola Peter, der von der Strafraumgrenze abzieht. Doch lässt die Badener Reaktion nicht lange auf sich warten – und wie. Mit einem Knaller ins linke obere Eck aus ähnlicher Position wie die Zuger fünf Minuten vorher gleicht FCB-Captain Luca Ladner sehenswert aus.

Nach rund 20 Minuten werden die Badener erneut kalt erwischt. Der Zuger Ruben Burkhard zieht seitlich im Strafraum an allen vorbei und passt zu Petar Ugljesic. Der Stürmer muss aus nächster Nähe nur noch zum 2:1 einschieben. Kurz zuvor prüfte Daniel Gygax die Badener Abwehr mit seinem Abschlussversuch. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler und FC Baden Junior blieb allerdings ohne Erfolg. Nur wenige Minuten vor der Pause kommt es trotzdem noch schlimmer für den FCB. Ugljesic erhöht mit seinem zweiten Treffer auf 3:1.

Baden wartet weiter auf Sieg

Die zweite Hälfte startet, wie die erste begonnen und aufgehört hat: mit einem Zuger Tor. Mirzet Mehidic trifft zum 4:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Badener von der Rolle. Noch keine Stunde gespielt, erzielt Ugljesic seinen dritten Treffer zum 5:1-Schlussstand.

Damit wartet der FCB nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg. Was diese Serie in der Tabelle für Auswirkungen hat, erfährt man nach dem Direktduell der beiden Verfolger Münsingen und Solothurn (Heute, 17:30 Uhr). Rang 2 scheint allerdings arg in Gefahr zu sein – obwohl aus Gruppe 2 wohl drei Teams an den Aufstiegsspielen teilnehmen werden.

Wieder mit von der Partie war der Badener B-Junior Daniel Häfeli. Der 17-Jährige feierte gegen Seuzach im letzten Heimspiel einen erfolgreichen Einstand in der Startformation des FCB und erspielte sich so das Vertrauen von Trainer Thomas Jent, welcher nach wie vor mit zehn abwesenden Spielern zu kämpfen hat. Zudem kam Aussenverteidiger Fabio Berz zum Meisterschafts-Debüt in der Startformation der Esp-Truppe.

Wichtige Punkte

Im letzten Heimspiel der 1.-Liga-Meisterschaft trifft der FC Baden am nächsten Samstag, 20. Mai 2017, auf den FC Luzern II. Die Partie im Esp beginnt um 16:00 Uhr. Für die Esp-Truppe geht es zwei Runden vor Meisterschaftsende gegen den bereits für die Aufstiegsspiele qualifizierten Leader weiterhin darum, wichtige Punkte sammeln zu können, um sich für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren. Im Hinspiel erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Jent ein hart umkämpftes 0:0 in Luzern.