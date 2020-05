Vorfreude auf den «Wembley-Rasen»: Aargauer Amateurfussball kehrt zur Normalität zurück

Der Präsident des Aargauischen Fussballverbandes habe in den letzten Wochen die sinkenden Fallzahlen mit grossem Interesse beobachtet und wurde immer optimistischer, dass der Saisonstart am 14. August realisierbar wird: «Dass die Klubs jetzt wieder ins Training einsteigen dürfen ist grossartig, damit haben sie für die neue Saison gleich viel Vorbereitungszeit wie üblich. Kommt dazu, dass viele auf Ferien im Ausland verzichten werden. Insofern können sich die Vereine noch besser vorbereiten.»

Die Erleichterung könnte bei Luigi Ponte kaum grösser sein: «Es ist ein fantastisches Gefühl. Seit es definitiv ist, dass unsere Leute wieder auf den Platz dürfen, ist die Stimmung wieder viel positiver. Es ist eindrücklich, was so eine Krise mit der Psyche anstellen kann.»

Ponte ist froh, dass die Empfehlung des AFV eingehalten wurden und die Vereine in dieser schwierigen Zeit auf den Trainingsbetrieb verzichtet haben. Zwar hätten die Klubs unter den strengen Vorschriften des SFV-Schutzkonzepts in Kleingruppen und ohne Körperkontakt wieder auf den Rasen zurückkehren dürfen, doch diese Möglichkeit habe nur der FC Lenzburg genutzt.

Dies kann auch Thomas Jent bestätigen: «Unser Trainingsplatz sieht aus wie der Wembley-Rasen», schwärmt der Trainer des FC Wohlen. Auch er verspürt grosse Vorfreude beim Gedanken an das erste Training. «Wir mussten am Mittwochabend unsere Kleider aus dem Stadion holen, da nun alles desinfiziert wird. Da habe ich zum ersten Mal einige Spieler der Mannschaft wieder getroffen. Wir hätten am liebsten gleich wieder losgelegt. Es tut gut, dass wir wieder ein Ziel vor Augen haben.»

Nun will der Trainer sobald wie möglich in die Vorbereitung starten: «Wir konnten den Spielern mithilfe einer App Übungen zukommen lassen, bei denen sie jeweils auch Feedback geben mussten. Ich gehe davon aus, dass die Spieler den Umständen entsprechen fit und hungrig ins Training zurückkommen werden.»

Keine Sorgen muss sich Jent über die sportliche Situation beim FC Wohlen machen: «Wir haben schon vor der Krise mit den meisten Spielern den Vertrag verlängert und uns auch um Neuzugänge gekümmert. Der Kader ist komplett, das wird uns bei der Vorbereitung helfen.»

Zudem wird die Coronakrise dank Kurzarbeit und frühem Lohnverzicht der Akteure für den FC Wohlen auch in finanzieller Hinsicht zu meistern sein.

Baden braucht Verstärkung

Während in Wohlen der Trainingsbetrieb so bald wie möglich aufgenommen wird, will Baden-Trainer Ranko Jakovljevic vorerst abwarten: «Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder ins Training einsteigen, dafür will ich zuerst wissen, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.»

Ihm sei durchaus bewusst, dass er damit bei den Spielern auf die Euphorie-Bremse trete, aber er wolle sein Team nicht mit zu viel Vorbereitung überstrapazieren, sieben Wochen Sommertraining sollen gemäss Jakovljevic reichen. Ausserdem müsste bei der Wiederaufnahme des Trainings auch die Kurzarbeit abgemeldet werden.