Vorbereitung XXL – wie die Aargauer Schwinger ins Sägemehl zurückkehren

Auf die Plätze, fertig, los? Die Schwinger dürfen seit Samstag wieder mit Gegnern trainieren. Und viele konnten den Schritt ins Sägemehl kaum erwarten. Nick Alpiger schwärmt: «Zu spüren, dass ich endlich wieder das machen kann, was ich am liebsten tue, ist überwältigend.» Etwas weniger pressant hat es Patrick Räbmatter. «Ich beginne erst nächste Woche mit dem Training.» Warum auch hetzen, wenn es eh nicht eilt? Das passt zum zweifachen Eidgenossen Räbmatter. Genau wie es zu Alpiger passt, sofort Vollgas zu geben.

Die beiden stehen damit sinnbildlich für die Situation, in der sich die Schwinger befinden. In der Nordwestschweiz sind mit Ausnahme des Hombergschwingets, der im Herbst stattfinden soll, alle Schwingfeste abgesagt. Was also tun? Bereits jetzt voll auf 2021 fokussieren? Oder einen normalen Aufbau starten, als wäre nichts gewesen? Das unfreiwillige Zwischenjahr konfrontiert die Schwinger mit ungewohnten Fragen. Andreas Döbeli, auch er wie Alpiger und Räbmatter bereits Eidgenosse, sagt: «Ich bin froh, dass ich mich bei Fragen nach dem richtigen Fahrplan für diese sehr spezielle Situation auf meinen Trainer verlassen kann.» Wie Alpiger hat er bereits mit dem Training begonnen.

Die Leichtigkeit im Sägemehl

Alpiger treibt die Sehnsucht an. Seine Pause war länger als die vieler Schwinger. Er verpasste nach einer Sehnenoperation an der Hüfte einen grossen Teil des Trainings im Winter – und dann kam die Coronaviruskrise. Er sagt: «Das Schwingen hat mir extrem gefehlt. Nicht schwingen zu können, weil man verletzt ist, war schwierig. Gesund nicht schwingen zu dürfen, weil es nicht erlaubt ist, war brutal.» Für Alpiger ist klar: Er trainiert so konsequent und hart, wie er es sich gewohnt ist. Dosieren passt nicht zum Schwerarbeiter unter den Aargauer Schwingern. Und warum auch? «Nichts fällt mir im Leben so leicht, wie im Sägemehl zu stehen und einfach zu schwingen.»