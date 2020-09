Vor dem Volleyballauftakt der Frauen: Der VBC Kanti Baden und der BTV Aarau starten mit neuen Trainern in die Saison

Nur noch wenige Tage dauert es, bis die besten Volleyballerinnen im Kanton zum Block hochspringen, ein Anspiel pritschen oder den Aufschlag mit Top Spin übers Netz spedieren. Am Wochenende beginnt die Saison in der Nationalliga B, mit dem VBC Kanti Baden und dem BTV Aarau sind zwei Aargauer Vereine mit dabei. Beide Klubs gehen mit neuem Personal auf dem Trainerposten in die Spielzeit.

Bei den Badenern heisst der Mann in der Verantwortung nun Martin Mühlebach. Nach Jahren als Chefcoach in Oberlunkhofen wurde Mühlebach vor der letzten Saison als Assistenztrainer in Baden verpflichtet. Dort, wo er einst auch als Spieler auf dem Feld stand. «Ich kenne alle im Klub, schätze das familiäre Umfeld und die motivierten Spielerinnen», sagt Mühlebach. Der Neue will an der Taktik seines Vorgängers Moritz Fischer nur minim nachjustieren, das Angriffsspiel soll variantenreicher werden, «ansonsten führe ich die Arbeit von Moritz weiter.» Volleyball bleibt eben immer noch Volleyball.