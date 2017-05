Zwischen den Spielen gegen Xamax und Winterthur hat die FCA-Klubführung zudem den Vertrag mit Marco Schällibaum verlängert – sportlich gebracht hats bekanntlich nichts. Weitere Zahlen verheissen für die heutige Partie nichts Gutes: Der FCZ hat mit 74 Toren die mit Abstand stärkste Offensive der Challenge League; der FC Aarau mit 54 Gegentoren die schlechteste Abwehr.

Gibt es überhaupt Gründe für Optimismus im FCA-Lager?

Man muss sie zwar suchen, aber ja, es gibt Anzeichen für Besserung: Erstens der Schritt nach vorne am vergangenen Wochenende in Winterthur: Zwar resultierte am Ende wieder eine Niederlage, aber nur wegen eines irregulären Gegentreffers zum 2:3 und trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den vorherigen Spielen. Mit Sandro Burki kehrt gegen den FCZ der schmerzlich vermisste Denker und Lenker wieder in die Startformation zurück.