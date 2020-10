Vor dem Direktduell lobt Thun-Trainer Bernegger den FC Aarau: «Eine der besten Mannschaften»

Zwei Jahre lang war Carlos Bernegger beim FC Basel Assistent von Marcel Koller. Nach dem Aus für das Duo am Rheinknie dauerte es nicht lange, ehe Bernegger wieder einen Job fand: Seit der Länderspielpause ist er Chefcoach beim FC Thun und holte mit den Berner Oberländern in drei Spielen respektable sechs Punkte.

Scheinbar haben Bernegger die jüngsten Auftritte der Aarauer beeindruckt. "Sie haben einen sehr guten Mix. Aus erfahrenen Spielern, welche die Challenge League seit Jahren kennen. Und aus jungen Spielern, die in der vergangenen Saison erste Erfahrungen auf diesem Niveau gesammelt haben", so Bernegger im Klub-TV der Thuner.

Dazu lobt er die Transferpolitik des FCA: "Sie haben sich sehr gut verstärkt." In der Tat: Die Neuzugänge Leon Bergsma, Simon Enzler, Arijan Qollaku und Filip Stojlkovic gehörten in den letzten vier Spielen, in denen der FCA 10 Punkte holte, zu den besten Aarauern.

Bernegger erwartet ein spannendes, ausgeglichenes Spiel. "Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe, hoffentlich mit dem besseren Ausgang für den FC Thun."

Letzteres sehen die Gäste naturgemäss umgekehrt. Rückenwind gibt den Aarauern die Statistik: Letztmals trafen Thun und Aarau in der Saison 2014/15 aufeinander, damals in der Super League. Obwohl der FCA am Ende abstieg, beendete er die Saison mit einer positiven Bilanz gegen den FC Thun: Von vier Duellen endeten zwei unentschieden, zwei gewann Aarau.