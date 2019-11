Von wegen Aussenseiter: Warum ein Sieg des HSC Suhr Aarau gegen Pfadi Winterthur keine Überraschung wäre

Am vergangenen Mittwoch hat der HSC Suhr Aarau Pfadi Winterthur mit 25:21 aus dem Cup geworfen. Heute Abend folgt um 20 Uhr das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams – diesmal in der Meisterschaft und in der Aarauer Schachenhalle.

Mit dem Fehlen der Teamleader würden weniger erfahrene Spieler in den Fokus rücken. Sorgen macht sich Kaufmann deswegen keine, auch wenn junge Akteure ein gewisser Risikofaktor sein können. «Ich bin froh, wenn wir die Fehler jetzt machen, und nicht in den Playoffs», sagt er.

Ein HSC-Sieg gegen Pfadi: Längst keine Überraschung mehr

Der HSC hat in dieser Saison gezeigt, dass er mit jeder Mannschaft der NLA mithalten kann. Auch gegen eine wie Pfadi Winterthur, die gegenwärtig zwar Leader ist, den HSC aber nicht einfach im Vorbeigehen bezwingt. Das zeigt ein Blick auf die letzten sechs Direktduelle. Drei gingen an Pfadi, drei an den HSC. Das Torverhältnis ist dabei ebenfalls ausgeglichen: 151:151. Es wäre also keine Überraschung, wenn der HSC die Winterthurer ein weiteres Mal besiegen würde – zumal er in der heimischen Halle bislang ungeschlagen ist. Das soll auch so bleiben, wenn es nach Kaufmann geht. «Vieles wird von uns abhängig sein», sagt der Trainer daher. Also auch von der Anzahl Fehler, die sich der HSC in der heutigen Partie erlaubt.