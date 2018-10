Noch wartet die Klubführung mit dem offiziellen Statement. Weil am Donnerstag und Freitag weitere Sitzungen anstehen. Doch wenn die Bosse Ende Woche kommunizieren werden, dann dürfte der Wortlaut in etwa sein: "Patrick Rahmen bleibt Cheftrainer des FC Aarau." Zu diesem Schluss kommt, wer sich in den Tagen nach der 2:3-Pleite gegen Winterthur im und ums Brügglifeld umgehört hat. Sportchef Sandro Burki und Vizepräsident Roger Geissberger, der im Verwaltungsrat das Dossier Profifussball verantwortet, betrachten Rahmen wie bei dessen Einstellung im Frühling als den richtigen Trainer für den FCA: Trainingsgestaltung, Arbeitsfleiss, hemdsärmliger Charakter, Menschlichkeit, Realismus statt Schönfärberei, keine Anzeichen von Ermüdung oder gar Resignation - all das spricht für Rahmen. Im Alltag macht der Trainer in den Augen der Verantwortlichen keine groben Fehler. In der Meisterschaftspause Anfang September hat Präsident Alfred Schmid mit Vize Geissberger die letzten Reserven zusammengekratzt und so die Verpflichtung des Stürmerduos Stefan Maierhofer/Goran Karanovic ermöglicht. Auch das Kurz-Trainingslager im österreichischen Oberstaufen zwecks Teambuilding war nicht gratis. Ebenso die überraschende Installation von Petar Aleksandrov als Stürmertrainer und Klubmaskottchen. Mittlerweile ist es die teuerste Profiabteilung der Aarauer Challenge-League-Historie. In der Liga hat nur das Kader des von englischen Investoren alimentierten Lausanne mehr Wert als jenes von Aarau.

Bis jetzt haben die Anstrengungen wenig bis nicht gefruchtet: Spielerisch gibt die Mannschaft zwar ein besseres Bild ab als bei den Totalausfällen gegen Wil, Chiasso und Rapperswil-Jona im August. Doch vier Punkte aus den vergangenen vier Spielen sind eine zu magere Ausbeute, um guten Gewissens von einem Aufwärtstrend zu sprechen. Spieler, Trainer, Sportchef und Verwaltungsrat stehen vor einem Rätsel. Dazu gesellt sich Ärger über das eigene Unvermögen, weil ein Mitmischen an der Tabellenspitze der Challenge League schon lange nicht mehr so einfach war wie in dieser Saison. Das härteste und wichtigste Kriterium, die Resultate, sprechen gegen Cheftrainer Patrick Rahmen. Die Horror-Bilanz von acht Niederlagen aus zehn Spielen wäre im Ergebnis-Business Fussball Grund genug für eine Entlassung. Trotzdem halten Sportchef Sandro Burki und der Verwaltungsrat zu ihm. Aus folgenden Gründen: Weil Rahmen mit seiner Art ins Brügglifeld passt. Weil sein Einsatz stimmt. Weil die wichtigen Spieler hinter ihm stehen und die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Weil Rahmens Glaubwürdigkeit bei den Spielern nach wie vor gross ist. Nicht wie bei Vorgänger Marinko Jurendic, der zwar ein angenehmer Typ war, der die Spieler aber irgendwann verloren hatte. Kurz: Bei Patrick Rahmen stimmen die Soft-Faktoren.