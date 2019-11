Von kleinen und grossen Märchen: Wie der FC Wettingen den Mythos Maradona hinter sich lassen will

Einer, der allerdings nur ungern über diesen Mythos spricht, ist Präsident Pierluigi Ghitti. Als Spieler der zweiten Mannschaft hat er die Blütezeit des Vereins hautnahe miterlebt. «Es war eine spannende Zeit, das Einzige, das Wettingen in die Welt herausgetragen hat. Alle reden heute noch von Maradona, obwohl das dreissig Jahre her ist. Die Zeiten kommen aber nicht mehr wieder», sagt er.

«Wenn ich frech wäre, würde ich sagen: Wir wollen in die Champions League, gegen Real Madrid spielen. Aber als Dorfverein funktioniert das in der heutigen Zeit nicht mehr. Keiner ist mehr bereit dazu, in Regionales zu investieren. Die 1. Liga ist zu wenig sexy», sagt Ghitti.

Auch wenn an diesem Spieltag als Einlaufmusik die von Tony Britten komponierte Hymne der Champions League gespielt wird – statt auf Neapel zu treffen, muss Wettingen am vergangenen Sonntag mit den Eagles Aarau Vorlieb nehmen. Für Trainer Marc Hodel ist dies indes kein störender Punkt.

Ohne Druck Richtung Zukunft

Hodel, der mit GC zweimal Schweizer Meister wurde, weibelt seit Frühling mit Begeisterung an der Seitenlinie in Wettingen. Als Verteidiger wurde ihm der Teamgedanke früh eingeprägt, den aktuellen Höhenflug schreibt er keineswegs sich selbst zu. «Alle, die hier mithelfen, sind der Schlüssel zum Ganzen. Das geht vom Präsidium über den Restaurantbetreiber bis hin zum Fanklub – so etwas habe ich in dieser Liga noch nie gesehen, das macht Freude.»

Diese ist ihm als Trainer nebst Disziplin und Ehrlichkeit besonders wichtig. In einer Situation, in der Wettingen nichts oder alles den Aufstieg kosten kann, bleibt er nicht nur deswegen besonnen. «Wir sind überhaupt keine Übermannschaft, das zu behaupten wäre utopisch», sagt er.