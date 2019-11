Von höchst erfreulich bis enttäuschend: Vier Aargauer Klubs zanken sich um einen 1.-Liga-Platz - zwei spielen gegen den Abstieg

Der Blick auf die Tabelle der Gruppe 5 in der 2. Liga interregional freut vor allem die ­Aargauer Klubs. Auf den ersten vier Plätzen stehen ebenso viele Aargauer Teams. Zofingen, der Absteiger, führt vor Muri, Wettingen und dem selbsternannten Aufstiegsanwärter aus Möhlin, dem NK Pajde. Allerdings: Der FC Wettingen kann mit einem Sieg am kommenden Sonntag im Nachtragsspiel in Möhlin als Leader überwintern.

Der SC Zofingen führt derzeit die Gruppe an – und das vor allem dank einem Spieler: Avni Halimi. Der 29-jährige Stürmer trifft fast nach Belieben und kommt auf 17 Tore in 13 Vorrundenspielen. Das ist der zweitbeste Wert aller Mannschaften der sechs Gruppen umfassenden Liga. Auch am Wochenende war er in der ersten Qualifikationsrunde gegen den FC Emmenbrücke zweimal erfolgreich. Er sagt: «Als Stürmer zählen primär die Tore, das ist klar.» Mit dem auf ihm lastenden Druck kommt er aber sehr gut zurecht. Ohne seine Teamkollegen hätte Halimi aber auch keine 17 Mal eingenetzt, weiss er: «Meine Mannschaft arbeitet sehr viel für mich und erleichtert mir so das Leben vor dem Tor. Ich habe aber auch hart gearbeitet, um in einer guten Form zu sein. Deshalb sind die Tore auch der Lohn für diese Arbeit.» Ein gewisser Stolz schwingt in seiner Stimme unüberhörbar mit. In der Rückrunde will der SC Zofingen weiter für Furore sorgen – zusammen mit seinem Topskorer, der seine Form auch während der Pause konservieren will.

FC Muri: Mit Bescheidenheit hohe Ziele erreichen

Auch im Freiamt ist die Gemütslage erfreulich. Der FC Muri steht derzeit auf dem zweiten Platz und hat die beste Hinrunde seit dem Abstieg aus der 1.Liga hingelegt. Vor der Saison sagte Trainer Miodrag Dedic, dass eine Klassierung unter den ersten drei das Ziel sei. Daran ändert auch die sehr gute Vorrunde nichts. «Wir wissen, dass wir gut drauf sind, bleiben aber bewusst bescheiden», sagt er. Die Winterpause werde man in Muri nutzen, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. «Akribisch weiterarbeiten ist jetzt das oberste Gebot», sagt Dedic.