Nach einem starken zweiten Drittel liegt der EHC Olten verdient mit 3:0 in Führung – was dann kommt, ist kaum zu glauben: Der EHCO bricht ein, die Walliser drehen auf und schiessen sich mit fünf Toren in elf Minuten in Führung und zum Sieg. Fassungslosigkeit bei Trainer, Spielern und Fans des EHC Olten.