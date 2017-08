Und doch verdienen es Marinko Jurendic und seine Mannschaft, einen zweiten Blick auf das Winterthur-Spiel zu werfen. In diesem, so Jurendic, sei der Fokus darauf gelegen, defensiv kompakt zu agieren, die Stabilität zu wahren und keine groben Eigenfehler wie in den Spielen zuvor zu begehen. Auf den Grundlagen des Fussballs also. Vom Anspruch, gegen den Tabellenletzten den Schönheitspreis zu gewinnen, ist Jurendic weit entfernt. Er weiss, woher der FCA kommt. So gesehen, ist es nachvollziehbar, wenn der Trainer sagt, der Auftritt in Winterthur sei stabil gewesen, abgesehen von den letzten fünf Sekunden.

Aber warum dieser kollektive Aussetzer in den letzten Zügen der Partie? Eine konkrete Antwort gibt es nicht. Doch hat es sicher mit dem mangelnden Selbstvertrauen zu tun, eine Folge des vergangenen Frühlings, der in den Köpfen der Spieler anscheinend noch präsenter ist als angenommen.

Und es hat mit der Absenzenliste zu tun. Sandro Burki, Igor Nganga, Marco Thaler und Stéphane Besle fehlen zum Teil seit Wochen. Sie alle sind zwar nicht das dringend benötigte Kreativelement in der Offensive, aber sie sind Spieler, die in ebensolchen Momenten wie der Nachspielzeit in Winterthur dem Gesamtgefüge Stabilität verleihen können.

Morgen kommt Schaffhausen ins Brügglifeld. Bei einer Niederlage hätte Aarau nach vier Spielen schon zehn Punkte Rückstand auf die Nordostschweizer, ein Sieg würde die kurzfristige Gefühlslage im und um den FCA zünftig verbessern. Eine Prognose abzugeben, fällt ungemein schwer – oder wie geht es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser?