Die Krise beim FC Aarau geht weiter. Auch nach dem vierten Spiel bleiben die Aarauer punktlos. Gegen Wil geriet das Team von Patrick Rahmen bereits früh in Rückstand. In der 16. Minute traf Havenaar per Kopf. Aarau wusste dem nichts entgegenzusetzen und kassierte in der 66. Minute auch noch das 2:0. Damit ist der FCA Tabellenletzter der Challenge League.