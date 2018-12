Der HSC Suhr Aarau kann den Schwung aus drei gewonnen Partien in Folge auch gegen den amtierenden Schweizer Meister mitnehmen. Die Aarauer erarbeiteten sich schon früh ein Polster, welches sie bis zum Schluss nicht mehr hergaben. Am Ende stand es 30:24. Der Sieg ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Finalrunde. Die Ausgangslage ist nun sehr gut.