Fangen wir bei der letzten Begegnung an, anfangs März dieses Jahr. Aarau reist an einem gewöhnlichen Sonntag nach Therwil, die Rückrunde steht gerade in der Anfangsphase. Doch aufgrund der Wetterverhältnisse sollte das Spiel anders ausgehen, als sich das die Aarauerinnen gewünscht hätten. Die Bälle waren schwierig zu spielen, der Wind machte ihnen einen Strich durch die Rechnung und liess sie die 1:0-Führung der Therwilerinnen nicht aufholen. Einer der spannendsten Punkte dieser Partie war das Tor, das umgekippt war. Hier sehen sie es noch einmal im Video:

Vier Tore der erst 15-Jährigen Stürmerin

Doch dieser Begegnung ging eine andere zuvor, nämlich die der Hinrunde, gespielt im vergangenen Oktober. Und an diese erinnern wir uns gerne zurück. In der 14. Minute gingen die Gäste aus Therwil in Führung. Und verteidigten diese bis zur 68. Minute. Doch dann kam aus dem Nichts die damals erst 15-Jährige Alayah Pilgrim und schoss Therwil innert 16 Minuten ins Elend. Gleich vier Tore erzielte sie und sorgte so für ein kleines Wunder im Aarauer Schachen.

Hier noch einmal das Videointerview nach der Partie vom 27.10.18: