Vier Spiele auf der FCA-Brust kosten 10'000 Franken

Damit ist nun Schluss. Um in der laufenden Saison doch noch einen Batzen Geld mit Trikotwerbung zu verdienen, bietet der FCA folgenden Deal an: Für 10000 Franken prangt während vier Spielen das Firmenlogo auf der prominentesten Stelle des FCA-Trikots. Eine Firma aus der Versicherungsbranche hat sich bereits das erste Paket gesichert.

Seit dem vergangenen Sommer sucht der FC Aarau einen neuen Hauptsponsor. Gespräche mit interessierten Firmen mussten wegen der ungewissen Coronaperspektiven auf Eis gelegt werden. So wurde im Herbst der freie Platz auf der Trikotbrust kostenlos dem Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Aargau zur Verfügung gestellt.

Das weckt Erinnerungen an die Saison 2016/17, in welcher der Klub ebenfalls ohne Hauptsponsor war und «seine Brust» kurzzeitig verkaufte. Damals sicherte sich die Dachorganisation der FCA-Fans, die «Szene Aarau», für fünf Partien die exklusive Präsenz und nahm via Crowdfunding über 90000 Franken ein. (wen)