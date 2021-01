Viel Aufregung, Kurzfristigkeit und Freude: Sie halten die Aargauer Fahne an der Handball-WM in Ägypten hoch

An Kurzfristigkeit ist das wohl kaum zu überbieten. Es ist Dienstagabend, gegen 22 Uhr. Die Schweizer Handballer erfahren via Whatsapp, dass sie nun doch an der WM in Ägypten mit dabei sein werden. Die USA und Tschechien mussten aufgrund von mehreren teaminternen Coronfällen absagen. Weil die Schweiz als zweite Nachrückernation auf der Liste stand, war sie in Alarmbereitschaft. Und kommt nun zum Handkuss. Unverhofft. Ab zum Coronatest und in die Bubble nach Schaffhausen

Mit dabei sind auch zwei Aargauer. Einer von ihnen ist der in Ehrendingen aufgewachsene Marvin Lier, Flügelspieler bei Pfadi Winterthur. Er gehört zu den Leistungsträgern im Nati-Dress und spielte schon im vergangenen Jahr bei der EM in Schweden eine wichtige Rolle. Er habe eine turbulente Nacht hinter sich, sagt er am Telefon. Dass er für diesen Anruf noch Zeit gefunden hat, ist alles andere als selbstverständlich, denn: Kurz darauf stand der Coronatest an. Ist der Test negativ, macht sich Lier auf nach Schaffhausen, in die sogenannte «Bubble». Wann geht eigentlich der Flug? Das weiss aktuell noch niemand Die Vorfreude muss riesig sein – die Schweiz nimmt zum ersten Mal seit 26 Jahren an einer Weltmeisterschaft teil. Oder etwa nicht? Lier ist verhalten und sagt:

Es ist im Moment noch sehr schwierig zu fassen. Ich werde mich aber sicher zu freuen beginnen, wenn wir im Flugzeug sitzen.

Wann dieser Flug geht, weiss Lier, der in seinen 67 bisherigen Länderspielen 161 Tore geworfen hat, zum Zeitpunkt des Telefonats am frühen Morgen übrigens noch nicht. Ist alles eingepackt? Ebenfalls an der WM mit dabei ist Arak Kin, der Teammanager des TV Endingen. Er ist neu im Kreise der Nationalmannschaft dabei und übernimmt die Aufgabe des Teambetreuers. Als die AZ ihn erreicht, ist der 39-Jährige bereits in Schaffhausen in der BBC-Arena eingetroffen. Den Coronatest hat er zu diesem Zeitpunkt ebenfalls absolviert und hofft selbstredend auf ein negatives Ergebnis. Ob er an alles gedacht hat und nichts vergessen hat, einzupacken? Er weiss es nicht, sagt Kin. Er habe wenig geschlafen.

Kin ist auch beim TV Endingen Teambetreuer und erst seit November bei der Nationalmannschaft dabei. Eingefädelt hat die ganze Sache Ariane Pejkovic, die Frau von TVE-Kreisläufer Leonard Pejkovic. Sie arbeitet beim Schweizerischen Handballverband und deshalb wurde Arak Kin angefragt, ob er sich den Job als Teambetreuer vorstellen könnte. Er sagte zu, war im Dezember beim Lehrgang in Tenero dabei und fliegt nun womöglich schon bald an seine erste WM mit der Nati. Dankbar für die Chance

Seine Vorfreude ist riesig, auch wenn er sich noch ein bisschen in die neue Situation schicken muss, gesteht Kin. Er sagt, es stehe für ihn noch sehr viel Organisatorisches an, vor allem auch geschäftlich. Am Dienstagabend wird er gefragt, ob er Zeit hat, an die WM mitzureisen. Kin informiert seinen Chef – und dieser lenkt sofort ein. Dennoch wird der Teambetreuer, der als Senior Service Manager für die Firma Arcplace AG in Zürich arbeitet, nicht darum herumkommen, auch in Ägypten geschäftliche Angelegenheiten erledigen zu müssen. Arak Kin ist seinem Vorgesetzen sehr dankbar, dass er ihm dieses WM-Abenteuer ermöglicht hat. Das gleiche gilt für TVE-Trainer Zoltan Majeri, der sofort die Freigabe für den Teammanager erteilt hat. Deshalb sagt Arak Kin:

Das ist natürlich eine einmalige Chance für mich und ich freue mich extrem auf dieses Abenteuer.