Von wegen altes Eisen. Die durchs Band prominenten Veteranen des FC Mladost Aarau sind auf einer Erfolgswelle. Einerseits stehen Petar Aleksandrov und Co. am 25. Mai im Aargauer Cupfinal der Veteranen, andererseits fehlen noch wenige Meisterschaftspunkte zur erfolgreichen Meistertitelverteidigung und auch ein neuer Hauptsponsor konnte an Land gezogen werden.