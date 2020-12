Vertrauensbeweis in schwieriger Zeit: FC Aarau verlängert Vertrag mit verletztem Marco Thaler

Am 29. Mai, am fünften Tag nach der Corona-Pause im Frühling 2020, reisst im Knie von Marco Thaler das Kreuzband. Zum zweiten Mal nach 2018. Zusammen mit zwei Fussbrüchen ist es die vierte schwere Verletzung seit Anfang 2016. Seine Mutter will ihn in ihrer ersten Reaktion zum Karriereende bewegen, doch Thaler will nicht auf diese Art und Weise aufhören. Also befindet er sich seit sieben Monaten in der Reha - mit zwei Ungewissheiten: Schafft er nochmals den Anschluss an die Teamkollegen? Und was passiert im Sommer 2021, wenn mein Vertrag ausläuft?