Die NLA-Saison geht langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Noch drei Partien stehen für den HSC Suhr Aarau in den kommenden zwei Wochen in der Finalrunde auf dem Programm. Mitte April beginnen die Playoff-Viertelfinals. Neben der Platte läuft bereits der Schlussspurt in den Planungen für die kommende Saison.

Und da hat der Aargauer NLA-Klub Erfreuliches zu vermelden: einen Neuzuzug. Sergio Muggli wechselt auf die neue Saison hin von NLA-Abstiegsrundenteilnehmer GC Amicitia zum HSC Suhr Aarau. Der Rückraumspieler soll Co-Captain Tim Aufdenblatten in seinen Aufgaben entlasten und ihm mehr Luft verschaffen.