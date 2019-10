Der HSC Suhr Aarau hat auf die dünner werdende Personaldecke im Rückraum reagiert und verpflichtet Diogo Abreu Oliveira. Der 22-jährige Portugiese kommt per sofort von Bundesliga-Aufsteiger Balingen-Weilstetten, wo er noch einen Vertrag bis Ende Saison gehabt hätte.

In der laufenden Saison kam Oliveira beim aktuellen Tabellen-14. der höchsten deutschen Spielklasse noch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison hatte Oliveira in 32 Einsätzen 34 Treffer erzielt und damit mitgeholfen, den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu realisieren.

Nach einer im November 2018 erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk hatte er ein paar Wochen aussetzen müssen. Oliveira war auf die Saison 2018/19 aus seiner Heimat von AA Avanca Aveiro zu den Schwaben gestossen.