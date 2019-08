prev next

Der FC Aarau verliert sein viertes Saisonspiel mit 2:4 gegen Chiasso und kassiert somit die zweite Niederlage in Folge. Für die unglücklichen Spieler hagelt es schlechte Noten, einzig Nicholas Ammeter und die beiden Torschützen Marco Schneuwly und Patrick Rossini überzeugen. So werden die Spieler in der Einzelkritik bewertet: