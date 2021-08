Verlosung Gewinnen Sie Tickets für das FCA-Heimspiel gegen den FC Vaduz Am Freitag 27. August kommt es im Brügglifeld zum Duell zwischen dem FC Aarau und dem Super-League-Absteiger. Gelingt dem Heimteam der zweite Ligasieg in Folge? Mit etwas Glück verfolgen Sie das Spiel der 5. Runde live vor Ort.

Können die FCA-Spieler gegen Vaduz erneut jubeln? Marc Schumacher / freshfocus

Die Liechtensteiner sind nach der Rückkehr in die Challenge League mässig in die Saison gestartet und liegen vor dem Duell gegen Aarau mit vier Punkten auf Rang 6. Schafft der FC Vaduz im Brügglifeld den Anschluss an den FCA? Oder vergrössert das Keller-Team den Abstand auf einen möglichen Aufstiegskonkurrenten?

Sie können live dabei sein: Die AZ verlost 3 x 2 Sitzplätze auf der Haupttribüne. Um es in die Verlosung zu schaffen, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wieviele Zuschauer waren beim 5:2-Sieg des FC Aarau am vergangenen Samstag gegen Stade Lausanne-Ouchy im Brügglifeld?

Ihre Antwort sowie Ihre Personalien können Sie in das unten angefügte Formular einfügen. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 25. August 23:59 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass folgende Auflagen für den Stadionbesuch gelten: