Der 22-jährige Portugiese kommt per sofort von Bundesligist Balingen-Weilstetten, wo er noch einen Vertrag bis Ende Saison gehabt hätte. Allerdings: Beim Rechtshänder dürfte es sich viel mehr um eine generelle Rückraum-Verstärkung in Anbetracht des drohenden längerfristigen Ausfalls von Müller als um einen Ersatz für den abgewanderten Skvaril, der heute Abend vor Spielbeginn offiziell verabschiedet wird, handeln.

«Verletzt! Angeschlagen! Fraglich!», titelte die Aargauer Zeitung am Montag in Bezug auf die aktuelle Situation beim HSC Suhr Aarau. «TV Endingen geht auf dem Zahnfleisch», lautete eine weitere Schlagzeile vor anderthalb Wochen.

Wenn heute Abend die Partie in der Aarauer Schachenhalle angepfiffen wird, ist neben den 140 am Pfister Handball-Camp teilnehmenden Kindern und ihren Eltern auch der FC Aarau live vor Ort mit dabei. Vier Tage nach dem 3:2-Auswärtssieg beim SC Kriens folgen Spieler, Staff und Klubführung der Einladung des HSC Suhr Aarau. Beim Heimteam rechnet man mit einem grossen Publikumsaufmarsch. Es wird davon ausgegangen, dass die Marke von 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern erstmals in der laufenden Saison gebrochen wird. (dfs)

Für den Skvaril-Ersatz soll die Klubführung unbestätigten Gerüchten zufolge an einem hochkarätigen Linkshänder mit grosser Erfahrung dran sein. Dass der bereits verpflichtete Oliveira heute Abend bereits zu seinem Debüt im HSC-Trikot kommen könnte, muss bezweifelt werden. Noch wartet der HSC auf die Spielberechtigung. Oliveira dürfte deshalb wohl frühestens am Sonntag auswärts gegen St. Otmar St. Gallen zu seinem ersten Einsatz kommen.

HSC in der Favoritenrolle

Ob Oliveira spielt oder nicht, der HSC Suhr Aarau dürfte so oder so als Favorit ins erste Aargauer Derby der Saison gehen: «Den Favoriten HSC kann man nicht wegdiskutieren», sagt TVE-Geschäftsführer Christian Villiger, der gerade Wanderferien geniesst, und fügt lachend an: «Aber wer weiss, der Ball ist rund und auch der Gegner kocht nur mit Wasser. Das gibt ein lustiges Spiel, die Trainer werden kreativ sein müssen.»

Der HSC nimmt die Favoritenrolle in Person von Geschäftsführer Lukas Wernli an: «Wir spielen zu Hause, sind in der Schachenhalle ungeschlagen und werden unsere Vormachtstellung im Kanton verteidigen – mit allem was wir haben. Aber es ist natürlich schade, dass die beiden Teams nicht in Bestbesetzung zum Aargauer Derby antreten können.»

TVE wartet seit 1463 Tagen auf Sieg gegen HSC

1463 lange Tage ist es her, seit der TV Endingen den HSC Suhr Aarau zuletzt besiegt hat. Mit 24:22 gewannen die Surbtaler am 7. Oktober 2015 vor 550 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Badener Aue in der 1. Hauptrunde des Cups.