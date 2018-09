Das Verletzungspech lässt den FC Aarau nicht los. Neben den dauerverletzten Marco Thaler und Marco Schneuwly muss Trainer Patrick Rahmen weiterhin auf Spielmacher Frontino verzichten. Der 28-Jährige leidet seit Mitte Juni an einer Entzündung in der rechten Achillessehne. Frontino biss sich durch und kam in der Startphase der Meisterschaft zu Teileinsätzen.

Training unmöglich

Nun aber geht gar nichts mehr. Vor drei Wochen hat sich die Situation nämlich verschlechtert. «Momentan ist die Entzündung trotz intensiver Therapie so stark, dass ich zumindest in dieser Woche nicht trainieren kann», sagt Frontino. «Ich würde der Mannschaft gerne helfen, aber zum jetzigen Zeitpunkt steht die Gesundheit an erster Stelle.»

Neben Frontino fehlt gegen Schaffhausen mit dem gesperrten Stefan Maierhofer ein weiterer Offensivspieler. Der 36-jährige Österreicher sah in Lausanne (1:1) die gelb-rote Ampelkarte und ist für ein Spiel gesperrt. ​