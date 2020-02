Verjüngungsprozess im Verwaltungsrat und mehr Macht für Burki: So baut Bonorand den FC Aarau um

Am 26. Mai 2020 findet die 17. Generalversammlung der FC Aarau AG statt. Es ist der Tag, an dem nach 13 Jahren die Ära von Alfred Schmid an der Klubspitze endet. Sein Nachfolger und somit der vierte Verwaltungsratspräsident in der Geschichte der FC Aarau AG nach Michael Hunziker, Christian Stebler und Schmid wird Philipp Bonorand, sofern die Aktionäre ihn wählen, was jedoch Formsache sein dürfte.