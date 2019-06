Der Aufstieg schien so sicher – und dann platzte der Traum von der Super League doch . Ein herber Schlag, nicht nur für den FC Aarau, sondern auch für dessen Fans . Schock. Enttäuschung. Häme. Aber auch Zuspruch und Lob. Dieses Spiel liess die wenigsten kalt, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen.

Schweizer Fussball 2019 in zwei Worten: geyoungboyst und veraaraut #AARXAM

...so reicht das Brügglifeld noch lange @FCAarau1902 #AARXAM

Auch die AZ-Leser haben den verpassten Aufstieg rege kommentiert. Leser joerckel findet klare Worte: «Wenn eine Mannschaft einen in einem Auswärtsspiel derart grossen Vorsprung im nachfolgenden Heimspiel nicht in der Lage ist zu verwalten, dann hat diese Mannschaft in einer höheren Liga absolut nichts zu suchen.»