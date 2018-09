Rund 35 Elite-Fahrerinnen sorgten für eine blendende Stimmung auf der Badener Baldegg und boten den rund 4500 Zuschauern ein sportlich hochkarätiges und unterhaltsames Rennen. Mit leichten Startschwierigkeiten hatte die deutsche Meisterin Elisabeth Brandau zu kämpfen.

Doch dann platzte der Knoten und die zweifache Mutter konnte ihre letzte Mitstreiterin nach zwei Renndritteln distanzieren. Mit rund 35 Sekunden Vorsprung fuhr die 32-Jährige zum Sieg.

Die amtierende deutsche Meisterin verwies die Tschechin Pavla Havlikova, die Gesamtsiegerin der letztjährigen EKZ CrossTour, auf den Ehrenplatz. Platz drei ging an Denise Betsema aus Holland. Beste Schweizerin wurde Nicole Koller, die als Vierte das Podium nur um wenige Sekunden verpasste. «Ich bin froh, dass es heute trocken und von den äusseren Bedingungen her nicht so schwer war. Denn erst gestern sass ich zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Crossrad. Ich freue mich sehr über diesen Sieg», sagte Brandau.

Starker Rohrbach

Der Niederländer David van der Poel (NED Corendon-Circus) sicherte sich in einem spannenden Rennen erstmals den Sieg beim Auftaktrennen der EKZ CrossTour. Beim Blick auf die Starterliste war bereits im Vorfeld Spannung vorherzusagen. Etliche grosse Namen der Quer-Szene, darunter die Franzosen Francis Mourey und Steve Chainel, der Deutsche Marcel Meisen sowie die Schweizer Wildhaber, Zahner, Rohrbach, Forster, Sägesser und Indergand hatten sich für das Rennen gemeldet.

Wie die Feuerwehr ging es bereits in der Anfangsphase los, als Simon Zahner ein hohes Tempo anschlug. Es formierte sich eine Spitze, bestehend aus zwölf Fahrern, welche sich im weiteren Rennverlauf zu einem Quartett entwickeln sollte. Dieter Vanthourenhout (Marlux Bingoal), David van der Poel, Nicola Rohrbach (goldwurst-power/Felt) und Lars Forster (BMC Racing Team) waren es, die sich an der Spitze absetzen konnten. Dann begannen die taktischen Spielchen.