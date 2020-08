Urgestein Patrick Strebel nach dem Supercup-Triumph des HSC Suhr Aarau: «Ich bin unglaublich stolz!»

Und mittendrin der mittlerweile 28-jährige Seetaler Patrick Strebel. Ausgerechnet er, der so etwas wie der Inbegriff des HSC Suhr Aarau ist. Der gelernte rechte Flügel, der in den vergangenen Jahren immer mehr zum Allrounder mutierte und immer dort eingesetzt wird, wo es gerade brennt, gehört dem Verein seit 2006 an. Seit der Saison 2011/12 läuft er für die erste Mannschaft auf.

Der erste Titel für den HSC Suhr Aarau ist Tatsache. Und wie! Mit 25:20 gewinnen Strebel und Co. den Supercup gegen die Kadetten Schaffhausen in souveräner Manier. Entsprechend gross ist der Jubel, der aufgrund der Deutlichkeit des Resultats eben schon ein paar Sekunden vor der Schlusssirene in den Reihen der Aargauer aufbrandet.

Im September 2018 hatte Strebel, der in seiner gesamten Karriere noch nie für einen anderen Verein gespielt hat, seine 200. Partie für den HSC bestritten. Im Vorfeld dieses Jubiläums hatte er gegenüber der «Aargauer Zeitung» gesagt, dass er sich eigentlich nur bei einem Angebot aus dem Ausland vorstellen könnte, seinen HSC zu verlassen. Nur um sogleich anzufügen: «Aber, wenn ich mir vorstelle, einen Titel zu gewinnen, dann möchte ich das unbedingt mit dem HSC erleben. Schliesslich möchte ich dazu auch etwas beitragen und das kann ich hier am besten.»

«Darauf haben wir all die Jahre hingearbeitet»

Und das hat er am Sonntag während seines 254. Pflichtspieleinsatzes für den HSC getan. Einen Treffer und zahlreiche wichtige Zweikämpfe in der Defensive hat der 180 Zentimeter grosse und 98 Kilogramm schwere Strebel zum Triumph im Supercup beigesteuert. Entsprechend präsentierte sich seine Stimmungslage nach der Schlusssirene: «Dieser Titel ist ein Teil dessen, worauf wir all die Jahre hingearbeitet haben», sagt er. «Ich bin unglaublich stolz! Gerade auch darauf, dass wir diesen Titel mit so vielen Eigengewächsen im Team geholt haben.»

Gleich mehrere dieser Eigengewächse haben im Nachwuchs auch bereits unter Strebels Regie trainiert. Heute ist Strebel beim HSC für das Athletiktraining des vereinseigenen Nachwuchses tätig, davor hatte er während mehrerer Jahre als Trainer an der Sportschule des Verbandes geamtet und dabei unter anderem auch aktuelle Spieler des Fanionteams wie Lukas Laube, Jonas Kalt oder Daniel Parkhomenko trainiert.

Bei aller Freude und allem Stolz über den Triumph am Supercup fällt es Strebel schwer, den Titel einzuordnen: «Keine Ahnung, wie man diesen Titel bewerten darf. Beide Teams haben mit dieser Partie ihren ersten Ernstkampf nach einer langen Pause bestritten. Aber die spezielle Vorgeschichte gibt dem Supercup 2020 sicher ein anderes Gewicht als in anderen Jahren.»

«Für den Verein ist dieser Titel von unschätzbarem Wert»

Der HSC hat sich die Teilnahme am Supercup 2020 mit dem Einzug in den später abgesagten Cupfinal mehr als verdient. Aufgrund der durch die Coronapandemie verursachten Umstände darf dem diesjährigen Supercup eine wesentlich grössere Bedeutung als in anderen Jahren beigemessen werden.

Das sieht auch HSC-Geschäftsführer Lukas Wernli so: «Für den Verein ist dieser Titel von unschätzbarem Wert. Er wiederspiegelt das, worauf wir die ganze Zeit hingearbeitet haben.»