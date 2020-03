Unterstützung für die Bevölkerung: Die Handballer des TV Endingen gehen für ihre Fans auf Einkaufstour

Sie werden ihren Blick auf Einkaufszettel statt Taktiktafeln richten und Ausschau nach Lebensmitteln statt freier Räume halten. Ihre Hände werden sie mit Desinfektionsmittel anstelle von Harz einreiben und schwere Einkaufstaschen anstelle von Bällen tragen.

Statt gegen den Ligakonkurrenten St. Otmar St. Gallen treten die Handballer des TV Endingen am Samstag gegen das Corona-Virus beziehungsweise für ihre Fans an: Captain Christian Riechsteiner, Milomir Radovanovic und Co. gehen morgen und am Samstag in einer Woche für hilfsbedürftige Personen einkaufen.

Die Idee zur Aktion entstand am Küchentisch von TVE-Geschäftsführer Christian Villiger: «Meine Frau hat mich gefragt, was die Jungs denn jetzt eigentlich mit ihrer Freizeit machen», sagt er.