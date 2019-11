Der Tag der Entscheidung naht: Am 24. November weiss der FC Aarau, wie er planen muss: Aufstieg in die Super League? Oder Überlebenskampf in der Challenge League? Im Talk sind die Meinungen gemacht. Ruedi Kuhn sagt: «Ich wünsche es mir für die jahrelangen Stadion-Kämpfer.» Sebastian Wendel verweist auf die Bedeutung des FC Aarau und des Spitzenfussballs: «Der Kanton braucht ein starkes sportliches Flaggschiff.»