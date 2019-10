«Unpassend und nicht akzeptabel»: FCA-Sportchef Burki tadelt Stefan Maierhofer für Facebook-Spruch

Um so erstaunlicher, dass der in den sozialen Medien sonst so stilsichere «Major» nun nach der 0:3-Niederlage in Wil mit einem provokanten Post auf seinem Facebook-Profil mit über 33'000 Followern für Polemik sorgt: «No Major No Party! In einem verrückten Spiel mussten wir uns mit 3:0 gegen den FC Wil 1900 geschlagen geben».

Es sind Worte, die man auch als Kritik an FCA-Trainer Patrick Rahmen verstehen kann: Dieser liess Maierhofer in der IGP-Arena 80 Minuten auf der Bank schmoren.