Unihockey Cup «Wir haben zu viel riskiert und wurden bestraft»: Unihockey Fricktal verliert gegen Rekordmeister – und feiert trotzdem Mit dem SV Wiler-Ersingen hat nicht nur ein Nationalliga-A-Team im Fricktal gespielt, sondern auch der Rekordmeister. Entsprechend schwierig wurde der Cupknaller für die Heimmannschaft. Unihockey Fricktal verliert das Spiel mit 3:11, zieht aber einige Lehren daraus.

Der Fricktaler Aron Roselli erzielt zwei Tore und wird zum besten Spieler ausgezeichnet. Henry Muchenberger

Mit Rauch und Musik liefen die beiden Mannschaften auf das Feld. Allein dieser Einlauf zeigte, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Meisterschaftsspiel handelte. Über 200 Fans klatschten und feuerten die Teams an. Es war so weit. Der Cupknaller im Fricktal stand auf dem Programm.

Unihockey Fricktal, welches in der vergangenen Saison in die 2. Liga abstieg, musste sich gegen den NLA-Rekordmeister SV Wiler-Ersingen behaupten. Es war also nicht irgendeine Mannschaft, die den Fricktalern für das Cupspiel zugelost wurde.

Doch je kleiner die Chance, desto grösser die Vorfreude. Diese war nicht nur bei den Spielern gross, sondern auch bei den Fans. Unter ihnen stand ein älterer Herr. Er sei da, um sein Grosskind zu unterstützen, erzählte er. Dieser spiele bei den Fricktalern.

Erstes Tor der Gäste nach 31 Sekunden

Das Spiel begann wie erwartet. Der Rekordmeister startete schnell in die Partie und schoss nach 31 Sekunden bereits das erste Tor. Auch das Tempo gab die gegnerische Mannschaft vor. Die Fricktaler passten sich an und versuchten so, die Chancen der Gäste abzuwehren und ihre ersten Abschlüsse zu generieren.

Wenn die Heimmannschaft zu einer guten Chance kam, wurde es bei den Fans laut. Auch als einige Minuten später die grösste Ausgleichsmöglichkeit der Fricktaler zu sehen war, bebte die Halle.

«Da ist mein Grosskind», sagte der ältere Herr und zeigte auf den Spieler mit der Nummer 18 auf dem Trikot. Er besuche pro Saison jeweils rund fünf Spiele. Schliesslich sei er mit 85 Jahren auch nicht mehr der Jüngste, sagte er und lachte.

Die Fans mussten sich auf weitere Chancen des Heimteams gedulden. Hingegen schossen die Gäste zwei weitere Treffer und erhöhten das Resultat auf 3:0. Kompakte Pässe und die Schnelligkeit von Wiler-Ersingen erschwerten die Verteidigung seitens der Fricktaler. Trotzdem konnte sich die Heimmannschaft während eines Unterzahlspiels wehren. Obwohl sie mit einem Spieler weniger auf dem Feld agierte, erhielt sie keinen weiteren Treffer.

Der Fricktaler Dominik Schütz (rechts) verteidigt gegen den Wiler-Ersiger Philipp Affolter. Henry Muchenberger

Nach einem Drittel zeigte die Anzeigetafel trotzdem bereits 0:4 an. Ein bitterer Start für das Cupspiel? Nein, fand der Grossvater. «Wenn sie in der vergangenen Saison nur so gespielt hätten, wären sie nicht abgestiegen», wusste er.

Der Enkel mit dem Anschlusstreffer

Das zweite Drittel startete ganz im Sinne der Fricktaler. Nach zwei Minuten Spielzeit erzielte Andreas Koch vom UHC Fricktal den Anschlusstreffer. Nicht nur die Halle war bei diesem Anschlusstreffer im Ausnahmezustand, sondern auch der Grossvater. «Mein Grosssohn hat das Tor geschossen», sagte er und Tränen vor Stolz breiteten sich in seinen Augen aus.

Eine Minute später doppelte Aron Roselli nach und verkürzte auf 2:4. Die Heimmannschaft schien an Selbstvertrauen zu gewinnen und zeigte immer mehr Abschlüsse. Dadurch riskierten die Fricktaler auch mehr und wurden bestraft. Mit einem Überzahlspiel hatten die Aargauer zwar die Chance, einen weiteren Treffer zu erzielen, verloren jedoch den Ball an den Gegner. Dieser nutzte die Situation aus und erzielte das 5:2.

Rekordmeister Wiler-Ersingen in Fahrt

Obwohl dieser Treffer des Rekordmeisters wieder den grossen Klassenunterschied bewies, kämpfte Fricktal weiter. Und es wurde belohnt. Denn Aron Roselli schoss den erneuten Anschlusstreffer. Die Gäste reagierten und erhöhten auf 6:3. Nach nach diesem Treffer kamen sie erst recht in Fahrt und schossen ein Tor nach dem anderen.

«Man kann nicht nur Tore schiessen, man muss auch verteidigen», sagte der Grossvater mit kritischem Blick zu seinem Enkel. Die Verteidigung liess vor allem im zweiten Drittel zu wünschen übrig. Wiler-Ersingen fand überall Freiräume vor dem Tor und hatte so leichte Chancen für weitere Treffer. So endete das zweite Drittel mit einem Spielstand von 3:9 aus Sicht des Heimteams.

Im letzten Abschnitt der Partie war es mehr ein Hin und Her. Die guten Chancen blieben aus. Beide Teams reduzierten ihr Tempo. Die Gäste waren immer noch schnell auf dem Spielfeld unterwegs und erzielten zwei weitere Treffer. Der UHC Fricktal schied somit mit 3:11 im Sechzehntelfinal des Cups aus.

Spass im Vordergrund bei Doppeltorschütze Roselli

«Es war eine mega tolle Erfahrung», sagte der Doppeltorschütze Aron Roselli nach dem Spiel. Vor allem die Stimmung mit den Fans sei für ihn speziell gewesen. Obwohl es um die Qualifikation für die nächste Runde im Cup gegangen sei, sei der Spass im Team im Vordergrund gestanden.

Für ihn habe das zweite Drittel mit den drei Toren besonders Spass gemacht. Roselli wurde dank seinen zwei Toren zum besten Spieler ausgezeichnet. Aber er kritisierte auch das zweite Drittel: «Wir haben zu viel riskiert und wurden bestraft.»

Dennoch zog er seine positiven Lehren vom Spiel: «Mit solchen Spielen können wir als Team zusammenhalten und wachsen, auch für kommende Saison.» Die Saison beginnt nächsten Sonntag mit dem ersten Auswärtsspiel gegen Herzogenbuchsee.