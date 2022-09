Unihockey Cup-Knüller im Aargau: Team Aarau trifft auf Uster, Fricktal auf Wiler-Ersigen Am Wochenende dürfen sich zwei Aargauer Unihockey-Teams im Cup an Vertretern der höchsten Spielklasse messen: Das Team Aarau trifft am Freitag (20 Uhr, Schachen) auf den UHC Uster. Am Samstag (19 Uhr) kommt es in Magden zum Duell zwischen dem UHC Fricktal und Rekordmeister Wiler-Ersigen.

Vor einem Jahr feierte das Team Aarau gegen Köniz ein rauschendes Cup-Fest in der Schachenhalle. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Im vergangenen Jahr duellierten sich gleich drei Aargauer Teams im Schweizer Cup mit NLA-Vertretern. Baden-Birmenstorf traf auf Wiler-Ersigen (2:4), Mutschellen auf Uster (2:16) und das Team Aarau auf Köniz (0:7).

Heuer sind nur noch zwei Aargauer Vertreter im Cup dabei. Beide kommen aber wieder in den Genuss von hochklassigen Kontrahenten. 1.-Liga-Aufsteiger Team Aarau darf sich am Freitagabend (20 Uhr) mit dem UHC Uster messen. Im Gegensatz zu Köniz im Vorjahr gehören die Zürcher nicht zu den absoluten Spitzenteams in der höchsten Spielklasse. Dennoch dürfte die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Michael Hafner nur schwer lösbar sein.

Noch schwieriger ist die Herausforderung, die 1.-Liga-Absteiger Fricktal vor sich hat. Mit dem SV Wiler-Ersigen kommt am Samstag (19 Uhr) der Rekordmeister nach Magden. Selbst wenn die Berner Mittelländer angesichts des am Sonntag auf dem Programm stehenden Auftaktspiels in die NLA-Meisterschaft kaum mit der stärksten Truppe in den Norden des Kantons Aargau reisen werden, so werden die Fricktaler unter normalen Umständen kein Land sehen gegen diesen übermächtigen Gegner. Die Mannschaft von Trainerlegende Thomas Berger (11 Meistertitel) ist gespickt mit Nationalspielern sowie ausländischen Top-Cracks wie den beiden Knipsern Joonas Pylsy (Fin) und Michal Dudovic (Slowakei).