Ungewohnte Abstiegssorgen, alte Rivalitäten: Der VBC Kanti Baden und der BTV Aarau im Kellerduell

Acht Teams, drei direkte Absteiger und ein Barrageduell zwischen dem viert- und fünftplatzierten: Die Abstiegsrunde der Volleyball-NLB ist in diesem Jahr definitiv kein Zuckerschlecken. Sicher ist nur, wer sich einen Platz unter den ersten drei Teams ergattern kann. Gekämpft wird jeder gegen jeden, ohne Rücksicht auf Verluste.

Dass in der neuen Liga allgemein ein deutlich rauerer Wind weht als gewohnt, mussten die Aufsteigerinnen des BTV Aarau und des VBC Kanti Baden schnell erfahren. «Wir hatten einen sehr harten Einstieg, das hat uns viele Punkte und Selbstvertrauen gekostet», sagt Harald Gloor, Trainer des BTV Aarau.

Gerade in den ersten paar Spielen liess sich sein Team die Unerfahrenheit anmerken. Mehrmals wurden fast schon gewonnene Sätze in letzter Sekunde abgegeben. Dass die Spielerinnen, mit denen der Verein aus der zweiten Liga durchmarschiert ist, kaum Erfahrungen auf einem so hohen Level haben, war oft schmerzlich zu spüren.

Den Schwung aus dem Aufstieg mitgenommen

Etwas anders erging es dem VBC Kanti Baden in der Ostgruppe. Dieser konnte den Schwung aus dem Aufstieg mitnehmen und gleich drei Siege in vier Spielen realisieren. Erst nach der Hinrunde erfolgte der Einbruch, das gute Niveau konnte auf einmal nicht mehr gehalten werden. «Wir konnten nicht immer unser bestes Volleyball auf den Platz bringen», sagt Trainer Moritz Fischer.

So musste sein Team am Ende mit deutlichem Abstand auf die Aufstiegsrunde mit dem fünften Platz vorlieb nehmen. Trotzdem bleibt kein Platz für Reue. Mit gutem Teamgeist soll nun vorangeschritten werden. Weiterhin nicht von Einzelspielerinnen abhängig zu sein, soll die grösste Stärke des eingespielten Teams bleiben. Dieses soll in eine hoffentlich erfolgreichere Zukunft treten. «Die Playoffs zu erreichen, haben wir vor der Saison lediglich als Optimalziel definiert. Wir haben den Blick jetzt nach vorne gerichtet», sagt Fischer.

Ähnlich geht der BTV Aarau mit der verpassten Chance um, selbst wenn die Entscheidung hier noch knapper ausfiel. Durch dazugekommene Erfahrung in Form neuer Spielerinnen konnte das Team in der Rückrunde gehörig aufdrehen und mit den Topvereinen mithalten. Viermal konnten die Aargauerinnen gar ohne Satzverlust gewinnen.

Die Zeichen stehen auf Neuanfang

Am Ende der Qualifikationsrunde fehlten nur drei Punkte für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Die Enttäuschung, dass es am Ende doch knapp nicht gereicht hat, hält sich dennoch in Grenzen. «Wir wissen, dass die Abstiegsrunde in diesem Jahr enorm schwierig wird. Von dem her hätten wir uns eine eher ruhigere Zeit gewünscht. Aber am Ende muss man als Aufsteiger auch realistisch sein», sagt Gloor.