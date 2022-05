Unbesiegt Ein Comeback wie aus dem Bilderbuch: Nick Alpiger gewinnt Zurzibiet-Schwinget Nick Alpiger ist zurück. Und wie: Sechs Siege, fünfmal mit der Maximalnote – und damit souveräner Gewinner des Zurzibiet-Schwingets. Drei Monate nach einer Aussenbandoperation im Knie meldet der 26-Jährige damit seine Ambitionen für die Saison an.

Nick Alpiger (r.) im Schlussgang gegen Kaj Hügli. Pascale Alpiger

Als der letzte Gegner auf dem Rücken lag, war der perfekte Tag für Nick Alpiger Tatsache. Mit dem Sieg im Schlussgang des Zurzibiet-Schwingets gegen Kaj Hügli gewann er nicht nur das Fest, er tat dies auch beinahe makellos: Sechs Siege in sechs Kämpfen, fünfmal mit der Maximalnote. Einzig im ersten Kampf musste Alpiger gegen Tiago Vieira nachdrücken.

Allfällige Fragen, wie gut er bereits in Form ist, liess Alpiger beim Comeback erst gar nicht aufkommen. Drei Monate, nachdem bei ihm ein Aussenbandriss im rechten Knie operativ behandelt wurde, erinnerte überhaupt nichts daran, dass es sein erstes Fest in dieser Saison war. «Ich konnte schmerzfrei und ohne Sorgen schwingen», bilanzierte dann auch der 26-Jährige zufrieden. «Ich konnte auftreten, wie ich es gerne mache.»

Zurzibiet-Schwinget in Döttingen Schlussrangliste 1. Nick Alpiger (Seon) 59,75. 2. Kaj Hügli (Attelwil) 57,50. 3. Jan Roth (Erlinsbach) 57.25. Samuel Schmid (Wittnau) 57,00. 5a. Dominik Schwegler (Gebenstorf), 5b Mickaël Matthey (Gingins) beide 56,50. 6a Martin Mangold (Möhlin), 6b Jonas Suter (Densbüren) 6c Tiago Vieira (Buchs) alle 56,25.

Ja, es war ein eindrückliches Comeback. Und das an einem Fest, an dem Alpiger zwar der einzige teilnehmende Eidgenosse war, an dem er aber mit Hügli, Vieira und Samuel Schmid drei Aargauer Teilverbandskranzer besiegte. Womit der erste Formtest für Alpiger durchaus Aussagekraft hat.

Eine eigene Wohnung und eine professionelle Betreuung

Einen Teil der Rehabilitation konnte Nick Alpiger im Rahmen des Spitzensport-WKs der Armee in Magglingen absolvieren. «Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar», sagt der gebürtige Staufener, der seit kurzem mit seiner Freundin in einer ersten eigenen Wohnung in Seon lebt.

Beim Comeback sogleich als Festsieger auf den Schultern der Teamkollegen: Nick Alpiger. Pascale Alpiger

Doch nicht nur in Magglingen war Alpiger sehr gut betreut. «Ich muss sagen, die Rückkehr fiel mir dieses Mal leicht. Ich machte ständig Fortschritte.» Operiert wurde Alpiger in der Rennbahnklinik in Muttenz. Und die Spezialisten begleiten ihn auch danach eng, wenn es darum ging, was wann Sinn macht. «Mein Betreuung war extrem professionell», sagt er.

Am nächsten Sonntag bestreitet Alpiger mit dem Solothurner Kantonalen das erste Kranzfest der Saison. Mit Ambitionen - so viel ist bereits klar.