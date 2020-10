Unausgeglichene Teamleistung reicht nicht für Topresultat

Das Kleinkaliberschiessen ist im AGSV aktuell nicht die stärkste Sparte. Dennoch trat der Aargau in Schwadernau mit einem kompetitiven Team an. Im Feld der 62 Schützinnen und Schützen aus 10 Verbänden hielten Chiara Leone und Rafael Bereuter in diesem Dreistellungsmatch bei garstigem Wetter an der Spitze mit. 581 respektive 580 Punkte ergaben die Einzelränge 9 und 10. Altmeister Jürg Luginbühl erzielte 560 Punkte, wobei er nach dem Maximum von 200 Zählern liegend im abschliessenden Stehendprogramm Mühe bekundete.