Die Aarauer waren denkbar schlecht in die Begegnung gestartet, als die Gäste schon in der vierten Minute durch eine Direktabnahme von Captain Axel Danner in Führung gingen. Nur schwerlich fand der FCA ins Spiel, weil es im Offensivspiel an der nötigen Dynamik und Passgenauigkeit mangelte. So war es bezeichnend, dass es einen stehenden Ball benötigte, um die Zuschauer im Brügglifeld jubeln zu lassen. In der 35. Minute traf Abwehrspieler Nicolas Schindelholz (nach einem Corner von Markus Neumayr) per Kopf zum Ausgleich, der dem Pausenstand gleichkam.

Kurz vor dem Seitenwechsel war Petar Misic mit einem Distanzschuss am Pfosten gescheitert (40.), ansonsten tat sich Aarau weiterhin schwer in eine aussichtsreiche Abschlussposition zu kommen. Erst gegen Ende des Spiels öffneten sich vermehrt Räume, welche durch beide Equipen aber nicht mehr zum Siegestreffer genutzt werden konnten. Deshalb musste sich der FCA nach zuletzt zwei Siegen in der Meisterschaft wieder mit einem Remis zufriedengeben. Aber auch die jüngste Erfolgsserie von Ouchy (mit drei Siegen ohne Gegentreffer) ging auf dem Brügglifeld zu Ende.