Umbruch, Verjüngungskur und vier Trainerwechsel: So steht es um die Aargauer Vertreter der 2. Liga inter

«Wir haben nichts zu verlieren» Alles neu beim FC Klingnau? Nicht ganz. Der Verein hat sich einer Verjüngungskur unterzogen. Routiniers weg, regionale Talente da. Das hat einen Grund: Samir Bajramovic (zuvor Sportchef) ist der neue Trainer. Er arbeitet gerne mit jungen Spielern und will ihnen die Chance geben, sich auf interregionalem Niveau zu präsentieren. Dass dies Risiken mit sich bringt, ist er sich bewusst. Deshalb ist der Ligaerhalt das oberste Ziel. Immerhin: Captain Brahim Maloki bleibt. Der 35-Jährige weiss, worauf es nun ankommt. «Mit Mentalität können wir allenfalls verlorene Qualität wieder wettmachen», sagt er und hofft gleichzeitig auch, dass er und seine Teamkollegen etwas unterschätzt werden. «Wir haben nichts zu verlieren», sagt Maloki kämpferisch.

FC Klingnau Kader 20/21 Trainer: Samir Bajramovic Spieler: Ademi Fisnik (Neuzugang)

Aliaj Blert (Neuzugang)

Arias Paulo (Neuzugang)

Beciraj Durim (Neuzugang)

Branco Ferreira Dario

Di Raimondo Giuseppe (Neuzugang)

Günes Polat

Hajdini Haki (Neuzugang)

Ibrahimi Arianit

Juric Nikica

Maloki Brahim

Meier Robin

Merki Tobias (Neuzugang)

Mijatovic Marko (Neuzugang)

Paraszhidisz Krisztian

Schneider Sascha (Neuzugang)

Shabani Meriton

Soki Mafuta Esdras

Süess Robin (Neuzugang)

Tanaskoski Leone (Neuzugang)

Mpoku EliÈzer (Neuzugang)

Umbruch in Zofingen Beim SC Zofingen hat ein Umbruch stattgefunden. Hansruedi Birrer übernahm die Mannschaft im Juni. Seither versucht der 51-jährige Oftringer das neue Kollektiv zu formen: «Vom ursprünglichen Team sind nur 10 Spieler ge­blieben, mittlerweile konnten wir das Kader mit Zuzügen aus dem Team

Aargau, vom FC Wettingen und vom FC Solothurn aufstocken.» Ein konkretes Ziel für die neue Saison will Birrer nicht angeben: «Ich weiss noch nicht genau, wo wir stehen. Das Team hat ein neues Gesicht, aber mein bisheriger Eindruck ist sehr positiv. Wir wollen ambitioniert in die neue Spielzeit gehen, es ist

schon unser Anspruch, dass wir in den vorderen Hälfte mitspielen können. Diese Saison wird für uns eine Standortbestimmung.»

SC Zofingen Kader 20/21 Cheftrainer: Hansruedi Birrer Assistenztrainer: Marc Nietlisbach Tor: Jeffrey Bossert (neu, FC Wettingen), Remo Schenk Verteidigung: Luca Lenzin (neu, FC Wettingen), Andrin Fumagalli (neu, FC Rothrist), Astrit Kryeziu, Mike Sieber, Yigit Yunus (neu, eigene Junioren), Elio Arciresi, Rouven Corti Mittelfeld: Manuel Weber, Michele Scioscia (neu, FC Solothurn), Marco Schwegler, Almedin Hodzic (neu, FC Wettingen), Levin Kessler (neu, FC Frick), Fabian Sidler (neu, Team Aargau U18), Eduard Nrejaj, Marco Carubia (neu, FC Solothurn), Joris Freyenmuth (neu, Team Aargau U18) Angriff: 5 Michael Weber (neu, Menlo College, USA), Anel Hodzic (neu, FC Wettingen), Noel Ott (neu, FC Wettingen), Sejdi Beqiri Abgänge: Robert Majic, Alessandro Vodola, Michal Rakovan, Markus Mijatovic – alle FC Rothrist

Avni Halimi, Patrik Dibrani – beide FC Wangen b. Olten

Dario Dussin – FC Kölliken

Skender Zekiri – FC Klus-Balsthal

Burim Hasanramaj – unbekannt

Dominik Fabbricatore – FC Red Star Zürich

Rade Joksimovic – FC Oftringen

Martin Berisha – FC Altbüron-Grossdietwil

«Der Aufstieg ist für uns kein Muss» Der neue Trainer Fabrico Nogueira tritt in grosse Fussstapfen. Sein Vorreiter Miga Dedic verliess den FC Muri nach drei erfolgreichen Jahren. Zuletzt liess er den Verein sogar vom Aufstieg träumen, der Klub befand sich beim Abbruch an der Spitze der Gruppe 5. Wie sieht es nun um die Erwartungshaltung in Muri aus? «Wir müssen mit den Füssen auf dem Boden bleiben. Wir haben vier erfahrene Spieler verloren und sind in einem Verjüngungsprozess. Ausserdem hat die Liga mit dem Zuzug vom FC Rotkreuz an Qualität zugelegt. Aber ich habe einen positiven Eindruck der Mannschaft. Der Aufstieg ist für uns zwar kein Muss, aber wir haben auf jeden Fall den Anspruch, dass wir im Kampf um die vorderen drei Plätze ein Wörtchen mitreden können.»

FC Muri Kader 20/21 Trainer: Piu Nascimento

Assistent: Peter Lang Spieler: Hofer Yanick

Tschupp David

Stojkovski Laze

Parente Simone

Garofalo Daniele

Tafa Kastriot

Streuli Sandro

Justinho Soares Bruno

Nikolla Eduard

Ferreira Leite Joao Miguel

Völker Loris

Bajric Ajdin

Stadelmann Michael

Brzina Nedim

Trüb Joel

Ravelli Sandro

Hohl Michael

Brügger Reto

Peacock Stephen

Burkard Jan

Ntsika Erick

Abadzic Rajko Zuzüge: Rajko Abadzic (FC Suhr)

David Tschupp (FC Vaduz U18)

Garofalo Daniele (FC Mutschellen)

Justinho Soares Bruno (FC Suhr)

Ferreira Leite Miguel (FC Dietikon)

Brzina Nedim (FC Willisau)

Peacock Stephen (vereinslos)

Burkard Jan (FC Aarau)

Bajric Ajdin (FC Solothurn)

Piu Nascimento (Trainer)

Peter Lang (Assistenztrainer) Abgänge: Dejan Grmaca (FC Rotkreuz)

Marko Bicvic (FC Rotkreuz)

Belmin Mrkonja (FC Rotkreuz)

Matej Feher (SC Schöftland)

Pascal Mathys (SC Schöftland)

Valentin Gashi (Rücktritt)

Liridon Mazreku (FC Dietikon)

Miodrag Dedic (?)

Alen Krizevac (Assistenztrainer/ FC Rotkreuz)

Pajde muss kleinere Brötchen backen Es tut sich was in Möhlin. Nach einer turbulenten Saison weht bei Pajde ein frischer Wind: Dragan Vasilic steht nach dem Abgang von Dejan Rakitic neu an der Seitenlinie. Der neue Trainer soll auch ein Philosophiewechsel im Klub einleiten: «Nur sieben Spieler sind vom ursprünglichen Kader geblieben. Wir wollen uns nun mit Fussballer aus der Region aufbauen, damit der Verein lokal besser verankert ist und damit auch nachhaltiger gearbeitet werden kann», erklärt Präsident Zarko Sokcevic. Man wolle dem Prozess zwei bis drei Jahre Zeit geben, entsprechend muss Pajde für die kommende Saison kleinere Brötchen backen. «Priorität hat für uns der Ligaerhalt. Unser Ziel ist es, dass wir mit dem Mittelfeld der Tabelle mithalten können», betont Sokcevic. «Geben uns nicht noch einmal mit dem 7.Rang zufrieden» Der SC Schöftland setzt sich für die kommende Saison ambitionierte Ziele: «Wir geben uns nicht noch einmal mit dem 7. Rang zufrieden. Wir konnten uns individuell auf vier Positionen verstärken und haben dadurch mehr Feuerpower in der Offensive. Auch für mehr Breite im Kader ist gesorgt. Dementsprechend muss eine Top 5 Platzierung das Ziel sein», sagt Sportchef Manuel Moor.

Umsetzten soll dieses Ziel Sven Osterwalder, der SCS hat schon frühzeitig zu Beginn des Jahres mit dem Trainer um ein weiteres Jahr verlängert. Zudem soll der Fokus auf den eigenen Nachwuchs grösser werden: «Wir würden in Zukunft gerne mehr auf Eigengewächse setzen können, bisher waren sie meist nur Ergänzungsspieler in der 1. Mannschaft», erklärt Moor.

SC Schöftland Kader 20/21 Trainer: Sven Osterwalder

Assistent: Alban Kamishaj Spieler: Eddy Luongo, Gianni Barile, Cédric Galligani, Matej Fehér, Tobias Boner, Gerry Öze, Mauro Noordijk, Dean Bregenzer, Lukas Pregla, Rocco Costantino, Lelo Toni, Basil Gmür, Pascal Mathys, Jan Schneider, Dominic Gautschi, Yannik Wiget, Gökhan Yürüsün, Fabio Schindler, Silvan Otto, Kürsat Kiybar, Ahmad Miri, Livio Buchser Zuzüge: Pascal Mathys (FC Muri), Matej Fehér (FC Muri), Kürsat Kiybar (FC Wettingen), Dominic Gautschi (bisher AT SCS) Abgänge: Ivan Ebinger (FC Erlinsbach), Fabio Lo Priore (FC Schönenwerd-NG), Joris Freyenmuth (Leihende FC Aarau)