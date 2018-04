OK-Präsident Rolf Schmid hatte verkündet, dass er den Guggibad-Schwinget so lange organisiere, bis wieder mal ein Freiämter gewinne. Letztmals war dies 2005 dank Martin Rohrer der Fall. Joel Strebel erlöst nun Schmid schneller als erwartet. Obwohl sich die jungen Freiämter Schwinger weiter im Aufschwung befinden, lag die Favoritenrolle bei den fünf Aargauer Eidgenossen.

Aber der 21-jährige Freiämter Joel Strebel zerzauste schon im Anschwingen den 140-kg-Brocken Patrick Räbmatter, der nach zwei Saisonsiegen als Topfavorit galt. Strebel nützte einen zu langsam angesetzten Kreuzgriff für einen Kurzkonter, der zum überraschenden Resultat führte.

Freiämter Dynamik

Strebel hatte vor Jahresfrist den Schlussgang gegen Tobias Widmer verloren und geriet im Laufe der Saison 2017 in einen Negativstrudel. Daraus hat sich der Reusstaler herausgearbeitet. Die junge Garde des Schwingklubs Freiamt zeigte zum Saisonauftakt gleich in Serie Spitzenleistungen. Am Schaffhauser Frühjahresschwinget in Oberhallau siegte Strebel zusammen mit Vereinskollege Yanick Klausner.